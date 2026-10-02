顧立雄：年底前不會只交付2架F-16C 電戰系統測試很快有結果

國防部長顧立雄今日赴立院備詢，受訪時表示年底前不會只有兩架F-16C戰機交付，且為維持戰略縱深，東部地區為保存戰力重要據點，更否認機上因電戰系統尚未完成，以配重塊暫代，他強調電戰系統正與新購型飛機進行軟硬體測試整合。

外界關注今年交貨2架F-16C，2028年前是否可能全數交貨，顧立雄說，不會在年底之前只有這兩架交付，後續的交付會跟美方進行規畫，陸續都在生產線當中，那也有通過測試的背景，時間會再跟美方協調。

關於新戰機未來是否部署在台東，顧立雄說，現在要維持戰略縱深，相關F-16保存戰力上，東部地區是重要據點，其他細節不便過多透露。

據傳我方增購計畫名為「鳳翔專案」，原規畫2023年起交機，但美方拖了3年開始交機，且機上電戰系統尚未測試完成，目前艙內先以配重塊暫代。顧立雄說，沒有配重塊這件事情，這是外面的揣測，至於電戰系統的部分，製造商已經在做相關軟硬體的測試，這是完全新購型的飛機，那都要跟新購型的飛機來整合，很快就會有些結果。

顧立雄表示，現在都依照管制的節點在進行這些電戰系統相關軟硬體（測試），那還要跟新購型的飛機來進行整合，都依照相關節點如期來進行當中。