快訊

上學驚魂！康橋幼兒園娃娃車陷大火 老師及10幼童急逃生

新北決戰3大票區！130萬票左右戰局 看10年來藍綠選舉板塊變化

Google推「Gboard咕嚕咕嚕」鍵盤！輸送帶轉動打字 雙手免動還能做美甲

聽新聞
0:00 / 0:00

顧立雄：年底前不會只交付2架F-16C 電戰系統測試很快有結果

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國防部長顧立雄（圖中）。記者屈彥辰／攝影
國防部長顧立雄（圖中）。記者屈彥辰／攝影

國防部長顧立雄今日赴立院備詢，受訪時表示年底前不會只有兩架F-16C戰機交付，且為維持戰略縱深，東部地區為保存戰力重要據點，更否認機上因電戰系統尚未完成，以配重塊暫代，他強調電戰系統正與新購型飛機進行軟硬體測試整合。

外界關注今年交貨2架F-16C，2028年前是否可能全數交貨，顧立雄說，不會在年底之前只有這兩架交付，後續的交付會跟美方進行規畫，陸續都在生產線當中，那也有通過測試的背景，時間會再跟美方協調。

關於新戰機未來是否部署在台東，顧立雄說，現在要維持戰略縱深，相關F-16保存戰力上，東部地區是重要據點，其他細節不便過多透露。

據傳我方增購計畫名為「鳳翔專案」，原規畫2023年起交機，但美方拖了3年開始交機，且機上電戰系統尚未測試完成，目前艙內先以配重塊暫代。顧立雄說，沒有配重塊這件事情，這是外面的揣測，至於電戰系統的部分，製造商已經在做相關軟硬體的測試，這是完全新購型的飛機，那都要跟新購型的飛機來整合，很快就會有些結果。

顧立雄表示，現在都依照管制的節點在進行這些電戰系統相關軟硬體（測試），那還要跟新購型的飛機來進行整合，都依照相關節點如期來進行當中。

F-16

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

F-16首批戰機今抵台東 航迷追蹤東部外海疑騰雲無人機現蹤

盼追加預算速通過 國防部：爭取116年達初始無人戰力

海鯤艦海測跳票滿一年 海軍：依安全要求測試 無交艦時間表

分析：美海空軍6代機波音包辦 考驗產能和管理能力

相關新聞

顧立雄：年底前不會只交付2架F-16C 電戰系統測試很快有結果

國防部長顧立雄今日赴立院備詢，受訪時表示年底前不會只有兩架F-16C戰機交付，且為維持戰略縱深，東部地區為保存戰力重要據點，更否認機上因電戰系統尚未完成，以配重塊暫代，他強調電戰系統正與新購型飛機進行軟硬體測試整合。

不受關島大雨烏雲影響 志航基地依原計畫迎接2架F-16C

空軍以「鳳翔專案」向美國採購的66架F-16C/D Block70戰機，首批2架單座戰機在停留夏威夷超過一個月後，預計今天將返抵台東志航基地。據傳戰機可能中停的關島當地雖然天氣不佳，但不影響返台行程。空軍已在台東志航基地完成接機準備，不過並不會安排公開接機儀式。

29年前首批F-16返台防諜大作戰 戰機降落趁夜拖機棚 官兵清晨大吃一驚

曾任空軍官校校長、國安局駐美特派員的退役中將田在勱，1990年代上校時代，任職於空軍總部武獲室。我國向美採購150架F-16A/B戰機的「鳳凰專案」，負責前面19批74架戰機飛返台灣。近30年後回顧往事，田在勱依然激動不已。

F-16C缺項交機 電戰系統是否已通過測試仍是謎

兩架F-16C戰機以飛離美國夏威夷，終於要返抵台灣。據了解，這兩架F-16C戰機搭配AN/ALQ-254電戰系統，但目前戰機仍未裝配這套電戰系統，其他已交機國家也都是缺項交機，對這套新式的內置電戰系統，是否已通過美方測試，美方一直未有宣布，一直是個謎。媒體曾經詢問空軍相關進度，空軍司令部僅說明有關電戰能力與發展進度涉及機敏，不對外說明。

回顧29年前首批F-16返台 郝光明成我空軍首駕戰機橫越太平洋飛行員

1997年4月14日，首批兩架F-16降落嘉義基地，其中一架雙座F-16B後座，是我方的種子教官郝光明中校。由於此後飛運任務未再開放我方人員參與，郝光明成為中華民國空軍首位駕駛戰鬥機飛越太平洋的人。

F-16首批戰機今抵台東 航迷追蹤東部外海疑騰雲無人機現蹤

我國向美國採購的首批F-16C/D Block70戰機今天上午將返抵台東志航基地，2架編號6727、6728的單座F-16C，經夏威夷起飛、預計轉經關島返台，空軍已證實將於今天上午抵達志航基地。就在首批新戰機返台受到各界關注之際，今天一早航空迷也透過FlightRadar24追蹤到一架無人機在台灣東部外海活動，從公開航跡及識別資料研判，疑似國產「騰雲二號」無人機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。