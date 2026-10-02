F-16首批戰機今抵台東 航迷追蹤東部外海疑騰雲無人機現蹤

我國向美國採購的首批F-16C/D Block70戰機今天上午將返抵台東志航基地，2架編號6727、6728的單座F-16C，經夏威夷起飛、預計轉經關島返台，空軍已證實將於今天上午抵達志航基地。就在首批新戰機返台受到各界關注之際，今天一早航空迷也透過FlightRadar24追蹤到一架無人機在台灣東部外海活動，從公開航跡及識別資料研判，疑似國產「騰雲二號」無人機。

根據FlightRadar24公開資訊，這架無人機顯示航班識別為「TU501」，註冊號為「90-15801」，機型分類則標示為「DRON」，航跡顯示在台灣東部外海活動。由於近期首批MQ-9B「海上衛士」無人機才在花蓮基地完成首次飛行測試，東部空域再度出現無人機航跡，也引起航空迷注意。

事實上，9月17日也曾有航空迷透過FlightRadar24追蹤到同樣是「TU501、90-15801」的無人機，當時該機從花蓮起飛後朝台灣東北方外海飛行，一度因為MQ-9B才剛完成首飛，引發外界猜測是否為新抵台的MQ-9B。不過經公開航班識別資料比對，航空迷認為該架無人機較可能是國產「騰雲二號」。

這次同樣的TU501再度出現在東部海域，也讓航空迷關注其飛行動態。不過，僅從公開航跡及機型識別資料，無法確認無人機此次飛行的實際任務，也無法據此判斷是否與今天首批F-16返台行程有關。

另一方面，空軍向美國採購的66架F-16C/D Block70戰機，首批2架單座F-16C編號6727、6728，已於台北時間1日自夏威夷起飛，空軍證實若天候等條件許可，今天上午將飛抵台東志航基地，成為台灣空軍時隔29年再度接收全新戰機。空軍也已通知媒體前往志航基地定點拍攝返台畫面。