不受關島大雨烏雲影響 志航基地依原計畫迎接2架F-16C

空軍以「鳳翔專案」向美國採購的66架F-16C/D Block70戰機，首批2架單座戰機在停留夏威夷超過一個月後，預計今天將返抵台東志航基地。據傳戰機可能中停的關島當地雖然天氣不佳，但不影響返台行程。空軍已在台東志航基地完成接機準備，不過並不會安排公開接機儀式。

編號6727、6728的F-16C單座戰機，於8月21日飛抵夏威夷希肯空軍基地後，停留當地至今超過一個月，昨日傳出已經啟程，空軍也正式通知國內媒體，兩架戰機預計今天返台。

依兩架戰機昨日自夏威夷啟程後的航程推算，機隊昨應飛抵關島中停，根據關島當地今天清晨的天氣預報，當地目前大雨、低空烏雲密佈、陣風25-42節，天氣雖然不佳，但仍不影響飛行。據了解，2架戰機已從關島當地起飛，在返台航程中。

據透露，軍方此次在兩架戰機落地後將不會特別安排灑水禮等公開歡迎儀式，飛行人員也不會公開受訪，僅開放媒體拍攝戰機落地、返抵國門的畫面，希望藉以破除關於F-16戰機交機延宕的各種質疑。

美國政府在2019年正式批准出售我國66架F-16C/D Block70戰機。使用電子掃描陣列雷達，部分性能與F-22、F-35等新銳戰機同級。我方將這項增購計畫定名為「鳳翔專案」，原規畫2023年起交機，但歷經洛馬公司生產線遷廠以及新冠疫情，美方延遲了3年終於開始交機，不過機上電戰系統尚未測試完成，目前艙內先以配重塊暫代。