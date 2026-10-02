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F-16C缺項交機 電戰系統是否已通過測試仍是謎

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
我國向美國採購的66架F-16C/D Block70戰鬥機，首批兩架交機行程，歷經一個多月延宕，終於要返抵國門。圖／IDF經國號粉專提供
我國向美國採購的66架F-16C/D Block70戰鬥機，首批兩架交機行程，歷經一個多月延宕，終於要返抵國門。圖／IDF經國號粉專提供

兩架F-16C戰機以飛離美國夏威夷，終於要返抵台灣。據了解，這兩架F-16C戰機搭配AN/ALQ-254電戰系統，但目前戰機仍未裝配這套電戰系統，其他已交機國家也都是缺項交機，對這套新式的內置電戰系統，是否已通過美方測試，美方一直未有宣布，一直是個謎。媒體曾經詢問空軍相關進度，空軍司令部僅說明有關電戰能力與發展進度涉及機敏，不對外說明。

空軍曾經說明F-16C/D戰機將搭載內建蝮蛇之盾（Viper Shield，AN/ALQ-254）電戰系統，我國是第一批使用這型電戰系統的國家。但是即將返台的F-16C戰機，仍未配備空軍誇稱的電戰系統。

電戰系統的功能，有如戰機空戰防護盾，接敵作戰時，用來控制、利用或干擾敵方雷達與無線電波。空戰時，戰機被對方飛彈鎖定的預警性能，攔截敵方通訊與訊號，反制敵方電子干擾等，都要仰賴戰機的電戰系統。

目前採購F-16C/D Block70戰機的國家，並非都採購這套電戰系統，巴林沒有裝備電戰系統，因為巴林沒有這項威脅需求，秘魯也沒有，但是台灣對應共軍先進戰機威脅，需配備電戰系統自衛。

我國採購F-16C/D Block70戰機時，有三種內建電戰系統競爭，美商L3哈里斯技術公司的蝮蛇之盾（Viper Shield），型號AN/ALQ-254。英商貝宜公司的暴風電子頻譜作戰套件，型號Storm EW。美商諾斯洛普格魯曼的整合蝮蛇電戰套件（IVEWS），型號AN/ALQ-257。

當時空軍慎重，委託美國技術顧問公司，以獨立第三方角色評估三種電戰系統，希望找到足以應對台海威脅的電戰系統，這項報告早在2022年已交美國空軍與我方參考。據指出，報告認為空軍採用蝮蛇之盾，為應對基本威脅提供最快捷，最經濟的選擇，但美方卻認為，不具備應對高階威脅的作戰效能。

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