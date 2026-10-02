F-16V戰機將抵台 美國務院：攜手印太朋友推進安全

台灣對美軍購66架F-16V（blk70）戰機，首批2架已自美國夏威夷起飛，預計台北時間2日飛抵台東空軍志航基地。美國國務院表示，華府持續和印太地區的朋友及盟友站在一起，推進共同的繁榮、安全及價值觀，其中也包括台灣。

台灣空軍以代號「鳳翔專案」，對美國軍購66架F-16V（blk70）戰機，首批2架F-16V（編號6727、6728）於美東時間8月17日自美國德州起飛後，降落在夏威夷，歷經近1個半月的檢整，傳出即將抵台的消息。

據證實，2架F-16V（blk70）戰機已自夏威夷起飛，順利的話，預計台北時間2日上午降落志航基地。

對於中央社記者問及2架F-16V將抵台的消息，國務院一名發言人以背景方式回應表示，「我們的對台政策沒有改變」，美國堅守以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為基礎的「一中政策」。

發言人還說：「我們持續和印太地區的朋友及盟友站在一起，以推進共同的繁榮、安全及價值觀，這包括台灣。」

台灣關係法規定，美國有義務向台灣提供防衛性武器。美國向來是台灣對外採購武器的主要來源。