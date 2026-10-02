F-16要來了！時隔29年 空軍接收全新戰機

我國向美國採購的六十六架F-16C/D Block70戰鬥機，首批兩架的交機行程，歷經一個多月延宕，終於要返抵國門，空軍司令部宣布，F-16今天上午將降落台東志航基地。這是繼一九九七年F-16A/B與法製幻象二○○○抵台以來，中華民國空軍時隔廿九年再度接收全新戰機。

台中市長盧秀燕說，台美交情深厚，但親兄弟還是要明算帳，這廿年來付出不少軍費，政府應該整理出來，向外界說清楚，到底還有哪些武器沒有到位？如果時間拖太久，作戰效能能否夠符合當時情勢？

民眾黨主席黃國昌說，我方在新式戰機採購已付出一千六百多億，本來今年六十六架應全部到位，目前為止只來兩架，且導航系統、彈藥都還沒有到位，好像上了戰場沒有穿防彈背心、也沒有彈藥，接下來六十四架交付期程，以及應有的設備和彈藥都要同時同步到位，才是全體國人共同期待的。

兩架編號「六七二七」、「六七二八」單座F-16C，於台北時間八月廿一日，由美國德州渥斯堡飛抵夏威夷，廿三日起飛後不久就折返，此後長期停在檀香山希肯空軍基地，直到台北時間九月廿六日升空試飛後返場。當地時間九月卅日中午（台北一日清晨），飛機升空離開。

空軍司令部昨傍晚通知媒體，今早到志航基地報到，拍攝F-16飛返畫面。由時程推斷，兩架F-16從檀香山起飛後，曾降落關島安德森基地，但中停不超過廿四小時。

F-16在夏威夷滯留多日，消息人士透露，一方面是機上設備故障，當地美軍並無F-16單位，須從本土調動修護能量；隨即又面臨中共領導人習近平訪美，華府不願多生波折。「川習會」一結束，F-16就進行修理作業後必要的試飛。

一九九二年，美國老布希政府售台一百五十架F-16A/B，一九九七年起返國，服役於空軍第四、五聯隊。多年來我方爭取增購一個F-16聯隊，二○一一年馬政府時，美方批准替我方F-16A/B機隊進行性能提升。

二○一九年，川普政府終於批准出售六十六架F-16C/D Block70。更新後的F-16A/B，與此次新造的F-16C/D，均使用電子掃描陣列雷達，部分性能與F-22、F-35等新銳戰機同級。原廠洛克希德馬丁公司，將改良計畫稱為F-16V。

我方增購計畫名為「鳳翔專案」，原規畫二○二三年起交機，但美方拖了三年終於開始交機，且機上電戰系統尚未測試完成，目前艙內先以配重塊暫代。