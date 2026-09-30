不想影響川習會？F-16返國行程頻推遲 專家：未必是政治干擾

我國向美國採購的66架F-16C/D Block 70戰機，首批2架今天抵台。國民黨立委馬文君表示，新戰機抵台值得高興，但首批2架抵台不代表過去幾年的延宕可以一筆勾銷，國防部應交代後續64架製造、出廠及交機進度，以及今年還有多少架能抵台、何時全數交付。

2026-10-02 13:45