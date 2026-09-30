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不想影響川習會？F-16返國行程頻推遲 專家：未必是政治干擾

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
今年3月，國防部發布照片，顯示副部長徐斯儉在美參觀洛馬生產線上的F-16C/D BLK70戰機。我國訂購的F-16C/D BLK70機上搭載AN/ALQ-254電戰系統，是第一批使用該型系統的國家。圖／國防部提供
今年3月，國防部發布照片，顯示副部長徐斯儉在美參觀洛馬生產線上的F-16C/D BLK70戰機。我國訂購的F-16C/D BLK70機上搭載AN/ALQ-254電戰系統，是第一批使用該型系統的國家。圖／國防部提供

我國向美採購F-16V（F-16C/D Block70）新型戰機，頭兩架從美國本土啟程返國，抵達夏威夷之後的行程卻不斷推遲。輿論多半歸因於，美方不願川習會前影響高峰對話氛圍。然而習近平結束訪問後，飛機至今仍未返台。國防部先前曾在立院證實，F-16的自衛電戰裝置，承製廠商尚未完成研發生產程序。消息傳出，目前出廠新機只能暫時配置壓儎物，未來完成研發生產再逐漸補裝。

中華戰略學會資深研究員張競認為，從F-16返國一再推遲，看來未必是政治干擾，反而可能是受困技術瓶頸。

張競表示，社會將F-16返國推遲歸因於政治算計，相當程度上已顯現，民眾對「美國必須看中國大陸臉色行事」有所認識，亦認為華府對北京有所忌憚；這正好證明，台灣民眾並非完全信任美國安全承諾，才會有如此詮釋與臆斷。

張競認為，台灣社會總認為，引進美製武器裝備風險低，為求不影響預定建軍期程，即使有時價格昂貴，高層仍願付重金對美採購。對美國而言，對台軍售也是展現安全承諾與政治支持的表現。以往軍售有所波折，各方多認為源自華府本身政治意志堅定與否；但近年美國軍備產業苦於研發案屢屢受挫，交貨期程不斷推遲，新冠疫情又使狀況雪上加霜。甚至對伊朗開戰後，傳出精準彈藥庫存不足問題。因此F-16的交貨延宕，可說是戳破國王新衣，顯示美國對台軍售延遲，不僅是政治算計與政策意志之意願問題，甚至可能是技術卡關產能不足之能力問題。

他形容，以往軍售是「鴨子煮熟就不會飛」，完全由華盛頓全權主導，更是政治籌碼。如今問題癥結在於，鴨子東拖西拖始終沒煮熟，華府對此困境也束手無策，導致台灣社會疑美論更加嚴重；煮熟鴨子何時會飛？會不會順利飛回台灣？還是雖然會飛，卻飛不回台灣？希望很快能夠有個明確答案，拖延下去只會讓台灣社會更難心安。

疑美論 武器 F-16 戰機 美國 川習會 川普 習近平

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