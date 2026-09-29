冷眼集／廢監院不廢權 也應提解方

立法院今天處理監委人事案，藍白黨團不排除全面封殺，監院可能重演「零監委」的景況。雖說「只拍蒼蠅、不打老虎」的監察院不足為惜，但監察權仍是民主國家彈劾官員的重要權力，朝野對於憲法權力的重新配置還是應該及早因應，否則可能出現違法機關及官員無法糾彈的窘境。

本報近日針對監委表現進行調查報導，第六屆監委在核派件數、調查報告、糾正案數都不如前兩屆；個別監委表現呈現極大落差，還有藉委託調查、掛名查案灌水之嫌。

除了辦案質與量的調查結果不如人意，監委累積的「仇恨值」也高得驚人，從動輒被批「養老院」、「蒼蠅院」、「廢物院」等各種負面評價，即可見一斑。此次監察院長被提名人陳永興，日前大動作舉行記者會，點名在野黨立委故意杯葛憲政運作、造成政府失能，恐更加深立法院在野黨團聯手否決人事案的決心。

在藍白立委合計過半的優勢下，立院今天行使同意權如無意外，第七屆監察院「零監委」似乎已經是可預見的結果。但「零監委」在我國憲政史並非首例。

最近一次「零監委」，是在二○○五年至二○○八年，當時立法院由國親聯盟掌握多數席次，拒絕審查與表決當時總統陳水扁提出的監委名單，導致監委長期掛零。直到二○○八年政黨輪替、馬英九上任總統後，重新提交第四屆監委補提名名單並獲立院通過，監察院才於同年八月恢復運作。

如今，歷史可能重演，監察院的功能不彰，當屬最大原因；不過，當年「零監委」遭遇的問題，現在也難避免：例如，一旦無監委行使糾彈權力，違法失職的官員將無法移送懲戒法院，恐形成權力監督的真空；再者，現今國家人權委員會掛在監院之下，委員由監委兼任，也將停擺。

第六屆監察委員屢遭質疑效能不彰、看顏色辦案，在野黨若全面封殺監委，固然會令不少人稱快，但既然監察權本身的防腐功能不可或缺，如何「廢院不廢權」，仍應及早綢繆，提出修憲改革應有的路徑。否則，屆時違法的機關、失職的官員得不到應有的糾正與彈劾，將衍生另一大問題。