績效檢驗…第6屆監委躺平、灌水、當守護神

本報針對第六屆監委表現進行調查報導。經比較四到六屆監察院在核派案件、調查報告、糾正案和彈劾案的整體表現，以及第六屆監委的個別成績，發現儘管第六屆查案監委人數明顯較第四、第五屆多，但各項表現卻明顯不如；而在個別監委表現上，也呈現極大落差。另外，還有利用委託調查、掛名查案方式灌水的嫌疑。

糾正案量 近三屆之末

從監院整體表現來看，第四、第五屆都有明顯缺額情況，第五屆甚至長達近四年時間，缺額達十一人之多；但在核派給監委的案件數量、完成的調查報告，以及糾正案件數上，第六屆監委都是近三屆之末。彈劾案件數第六屆監委略高於第四屆，但與前兩屆相比，監委的監督對象明顯向地方政府傾斜，只拍蒼蠅，不打老虎。

領銜案少 查案灌水多

至於監委的個別表現，則呈現高低落差情況極大的現象。其中最受矚目的，當屬被提名續任且內定為副院長的王榮璋，六年任期，竟只參與六個糾正案，和兩個調查案。

本報也發現，第六屆監委無論整體或個人，都有「查案灌水」情況。整體上，是大幅增加三千多件「委託調查案」；個別上，則是有多位監委領銜調查案件數極少，甚至只有他們參與調查案的一成，其中最具代表性的是蕭自佑和林郁容。

監院停擺 照發協查費

另外本報調查也發現，第六屆監察委員任期雖已於七月卅一日屆滿，但監院八月起在已無監委、實際調查工作停擺情況下，上自公務員，下至技工、司機，每月仍持續領取一筆「職工協查研究費」，僅今年八月，就發放了二四四萬元，如加上同樣停擺的九月，這筆費用總數約達五百萬元。

對於這種情況，藍白立委都表示不合理；監察院則表示，是依據行政院的函示辦理。