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績效檢驗…第6屆監委躺平、灌水、當守護神

聯合報／ 記者李光儀蔡晉宇王小萌／調查報導
總統府秘書長潘孟安（右二）七月陪同監察院長被提名人陳永興（右三）、副院長被提名人王榮璋（左二）赴立法院拜會立法院長韓國瑜（右），期盼全體被提名人獲得立法院支持同意。聯合報系資料照
總統府秘書長潘孟安（右二）七月陪同監察院長被提名人陳永興（右三）、副院長被提名人王榮璋（左二）赴立法院拜會立法院長韓國瑜（右），期盼全體被提名人獲得立法院支持同意。聯合報系資料照

本報針對第六屆監委表現進行調查報導。經比較四到六屆監察院在核派案件、調查報告、糾正案和彈劾案的整體表現，以及第六屆監委的個別成績，發現儘管第六屆查案監委人數明顯較第四、第五屆多，但各項表現卻明顯不如；而在個別監委表現上，也呈現極大落差。另外，還有利用委託調查、掛名查案方式灌水的嫌疑。

糾正案量 近三屆之末

從監院整體表現來看，第四、第五屆都有明顯缺額情況，第五屆甚至長達近四年時間，缺額達十一人之多；但在核派給監委的案件數量、完成的調查報告，以及糾正案件數上，第六屆監委都是近三屆之末。彈劾案件數第六屆監委略高於第四屆，但與前兩屆相比，監委的監督對象明顯向地方政府傾斜，只拍蒼蠅，不打老虎。

領銜案少 查案灌水多

至於監委的個別表現，則呈現高低落差情況極大的現象。其中最受矚目的，當屬被提名續任且內定為副院長的王榮璋，六年任期，竟只參與六個糾正案，和兩個調查案。

本報也發現，第六屆監委無論整體或個人，都有「查案灌水」情況。整體上，是大幅增加三千多件「委託調查案」；個別上，則是有多位監委領銜調查案件數極少，甚至只有他們參與調查案的一成，其中最具代表性的是蕭自佑和林郁容。

監院停擺 照發協查費

另外本報調查也發現，第六屆監察委員任期雖已於七月卅一日屆滿，但監院八月起在已無監委、實際調查工作停擺情況下，上自公務員，下至技工、司機，每月仍持續領取一筆「職工協查研究費」，僅今年八月，就發放了二四四萬元，如加上同樣停擺的九月，這筆費用總數約達五百萬元。

對於這種情況，藍白立委都表示不合理；監察院則表示，是依據行政院的函示辦理。

監委 績效 監察院 彈劾案

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第6屆監委查案量高？「委託調查」灌水

雖然從核派案件數、調查案和糾正案、彈劾案看，第六屆監委幾乎都是近三屆吊車尾，但監察院仍宣稱，此屆監委是「歷屆查案量最高」的一屆。本報調查發現，之所以會出現這種情況，背後原因與「委託調查」被大量使用，並納入查案量計算範圍。換句話說，監察院疑似用「委託調查」灌水「總查案量」。

調查報導／第六屆監委績效不佳 「跟陳菊作風有關」

對於第六屆監委個別表現落差大，績效好壞的前監委都有話說。在各項指標都名列前茅的前監委王美玉認為，「專注在特定領域的監委」，多半有一定查案績效，如查案量最多的蔡崇義是法官背景，在司法及獄政委員會就投入較多案件；王幼玲、葉大華等則是社福背景，也較多這類型案件。也有不具名的前監委認為，第六屆監委績效不佳和監察院前院長陳菊的作風有關。

調查報導／王幼玲領銜調查案最多 蕭自佑吊車尾

第六屆監委表現有好有壞，不過監院的調查案大多是多人同查、一起掛名，主導的監委，通常是在調查報告和處分暗中掛名的監委。因此「掛名」的監委，未必代表「辦案數量多」，案件是否領銜，也是衡量其表現的重要指標。進一步分析數據可發現，不少監委「掛名」案件雖多，但領銜案件卻很少，就是「灌水」。

冷眼集／根正苗「綠」 能超然查案？

立法院廿九日將行使第七屆監委同意權投票，攤開名單來看，第七屆監委被提名人與第六屆監委高度相似，從前綠委、前綠營政務官、黨產會專委到民進黨廉政會主委，擺明了還是綠營背景者占多數，個個「根正苗綠」，是否能獨立超然行使監察權，得打上很大問號。

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監察院八月一日起進入空窗期，全體職員卻仍可領取四千至八千元的「協查研究費」，這當然是個應該處理的沉痾，但比起提振監委的效能，這反而是一個較容易處理的問題。

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