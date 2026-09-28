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冷眼集／根正苗「綠」 能超然查案？

聯合報／ 本報記者蔡晉宇李光儀

立法院廿九日將行使第七屆監委同意權投票，攤開名單來看，第七屆監委被提名人與第六屆監委高度相似，從前綠委、前綠營政務官、黨產會專委到民進黨廉政會主委，擺明了還是綠營背景者占多數，個個「根正苗綠」，是否能獨立超然行使監察權，得打上很大問號。

綜觀第六屆監委總體表現，監院對諸多社會矚目案件如疫苗案、超思雞蛋案等都輕輕放下，通過彈劾的中央級別政務官更是屈指可數；質的部分禁不起檢驗，量的部分更是較第五屆監委全面下滑。在任期屆滿前夕，甚至替大同炒股案主嫌鄭文逸平反，連裁罰僑委會委員長徐佳青違反利益迴避，都以「目前沒有監委、無法公告廉政專刊」當理由拖延公告，自毀所剩不多的公信力。

個別監委表現也實在不能讓人苟同。「躺平監委」、「灌水監委」、「公務員守護神監委」充斥。

第七屆準監委不但延續相同邏輯提名，而且幾乎是「反淘汰」，被提名續任者，績效比總平均還糟，如何期待第七屆監委表現會改善？

立院前陣子審議年度總預算，在野黨立委堅持刪減監院預算，主要理由之一正是監院早已沒了中立性，被執政黨「武器化」，如今看來明年度監院預算也有嚴加把關必要；新一屆監院人事案同意權投票在即，要重建監院公信力，恐怕還得從嚴審監委名單做起。如果這分名單立委投得下同意票，那立法院才是真的失職。

民進黨台北市長參選人沈伯洋最近推出「市長你給我聽好了」，宣稱要即時反映人民心聲，但本該扮演人民心聲最後一道防線的監察院，卻該查的不查、該辦的不辦，碰到綠色權貴就裝聾作啞；民眾現在恐怕更想說的是：「監察院，你給我聽好了。」

綠委 監委 黨產會 僑委會

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績效檢驗…第6屆監委躺平、灌水、當守護神

本報針對第六屆監委表現進行調查報導。經比較四到六屆監察院在核派案件、調查報告、糾正案和彈劾案的整體表現，以及第六屆監委的個別成績，發現儘管第六屆查案監委人數明顯較第四、第五屆多，但各項表現卻明顯不如；而在個別監委表現上，也呈現極大落差。另外，還有利用委託調查、掛名查案方式灌水的嫌疑。

第6屆監委查案量高？「委託調查」灌水

雖然從核派案件數、調查案和糾正案、彈劾案看，第六屆監委幾乎都是近三屆吊車尾，但監察院仍宣稱，此屆監委是「歷屆查案量最高」的一屆。本報調查發現，之所以會出現這種情況，背後原因與「委託調查」被大量使用，並納入查案量計算範圍。換句話說，監察院疑似用「委託調查」灌水「總查案量」。

調查報導／第六屆監委績效不佳 「跟陳菊作風有關」

對於第六屆監委個別表現落差大，績效好壞的前監委都有話說。在各項指標都名列前茅的前監委王美玉認為，「專注在特定領域的監委」，多半有一定查案績效，如查案量最多的蔡崇義是法官背景，在司法及獄政委員會就投入較多案件；王幼玲、葉大華等則是社福背景，也較多這類型案件。也有不具名的前監委認為，第六屆監委績效不佳和監察院前院長陳菊的作風有關。

調查報導／王幼玲領銜調查案最多 蕭自佑吊車尾

第六屆監委表現有好有壞，不過監院的調查案大多是多人同查、一起掛名，主導的監委，通常是在調查報告和處分暗中掛名的監委。因此「掛名」的監委，未必代表「辦案數量多」，案件是否領銜，也是衡量其表現的重要指標。進一步分析數據可發現，不少監委「掛名」案件雖多，但領銜案件卻很少，就是「灌水」。

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新聞眼／監院協查費沉痾 沒人想要先開刀

監察院八月一日起進入空窗期，全體職員卻仍可領取四千至八千元的「協查研究費」，這當然是個應該處理的沉痾，但比起提振監委的效能，這反而是一個較容易處理的問題。

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