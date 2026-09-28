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調查報導／第六屆監委績效不佳 「跟陳菊作風有關」

聯合報／ 記者蔡晉宇／調查報導
監察院六年前在時任副總統賴清德（中）監交下，新、舊任院長陳菊（右）與張博雅（左）交接印信。聯合報系資料照
監察院六年前在時任副總統賴清德（中）監交下，新、舊任院長陳菊（右）與張博雅（左）交接印信。聯合報系資料照

對於第六屆監委個別表現落差大，績效好壞的前監委都有話說。在各項指標都名列前茅的前監委王美玉認為，「專注在特定領域的監委」，多半有一定查案績效，如查案量最多的蔡崇義是法官背景，在司法及獄政委員會就投入較多案件；王幼玲、葉大華等則是社福背景，也較多這類型案件。也有不具名的前監委認為，第六屆監委績效不佳和監察院前院長陳菊的作風有關。

認為陳菊必須負起部分責任的監委不只一位。他們指出，一般來說，監察院長通常只會出席並主持監院院會，但陳菊上任後，除主持院會，也時常列席七大常設委員會大大小小的會議，後來大家心照不宣地明白，在敏感案件上要懂得「拿捏分寸」，總體查案量減少是必然結果。

前監委說，從第六屆監院一開始彈劾丁允恭案起，陳菊雖然沒有直接干預個案，但光是以院長身分打破慣例列席委員會，就足以讓查案監委備感壓力。

但也有監委替陳菊抱不平，表示陳菊擔任地方首長時的風格就以治軍嚴謹著稱，其強勢領導風格，在監察院這種獨立機關是否合適有討論空間，但她絕不容許監委打混摸魚；陳菊在任監察院長期間，甚至還曾對辦案績效差的幾位監委提出示警。

至於「監委績效差」，曾經擔任第五、六屆監委的趙永清表示，第六屆監委各項指標均較第五屆下滑，但他觀察，案件數量多寡並非檢視監委績效的唯一指標；以第五屆監委為例，馬政府任命的部分監委，任期有橫跨到蔡政府時期，這些監委就針對民進黨執政縣市提出特別多的糾正案、彈劾案，例如有位第五屆監委特別喜歡針對桃園市政府，連違章建築檢舉這種小案也提出糾正，這明顯就手段失當了，連這個也要糾正、彈劾的話，案件總量當然會比較多。

王榮璋：不是提案多就優秀

在各項指標墊底的王榮璋則說，他案件最少的主要原因，是他同時也是人權委員，而他希望希望自己能專職處理人權業務，才低度參與監察調查工作。他說，無法接受「績效最差監委」的指控，「在立院提案最多的立委，也不一定是最優秀的立委」。

陳菊 績效 監委 監察院

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雖然從核派案件數、調查案和糾正案、彈劾案看，第六屆監委幾乎都是近三屆吊車尾，但監察院仍宣稱，此屆監委是「歷屆查案量最高」的一屆。本報調查發現，之所以會出現這種情況，背後原因與「委託調查」被大量使用，並納入查案量計算範圍。換句話說，監察院疑似用「委託調查」灌水「總查案量」。

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對於第六屆監委個別表現落差大，績效好壞的前監委都有話說。在各項指標都名列前茅的前監委王美玉認為，「專注在特定領域的監委」，多半有一定查案績效，如查案量最多的蔡崇義是法官背景，在司法及獄政委員會就投入較多案件；王幼玲、葉大華等則是社福背景，也較多這類型案件。也有不具名的前監委認為，第六屆監委績效不佳和監察院前院長陳菊的作風有關。

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