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新聞眼／監院協查費沉痾 沒人想要先開刀

聯合報／ 本報記者王小萌李光儀

監察院八月一日起進入空窗期，全體職員卻仍可領取四千至八千元的「協查研究費」，這當然是個應該處理的沉痾，但比起提振監委的效能，這反而是一個較容易處理的問題。

協查研究費到底恰不恰當，各黨早已表態。民進黨過去在野時，也曾提出強烈質疑。但執政後，一樣照發。儘管現在在野的國民黨、民眾黨也認為這筆錢發放有問題，但是即使政黨輪替，也可能不敢動這筆經費。原因無他，就是事涉公務員權益，誰也不想當開刀的那個黨，以免造成政治後座力。

近年監察院屢因監督效能、行政管理等問題受到外界批評，甚至遭質疑監察權的行使是否符合社會期待。在這樣的背景下，監院若要繼續編列一筆名為協查研究、實際上卻廣泛發放的費用，更應拿出足夠理由說服社會。

從監察院整體的效能來看，第六屆監委表面上增加了「國家人權委員會」的業務，但實際上在「人權業務」上，並沒有實質成果；倒是監院效能低下，反而以「增加業務」當藉口。前監委仉桂美說得好，人權委員會的存在，反而造成了監察院的角色錯亂和效能低下，是否應該繼續放在監察院，有很大商榷空間。

在監委濫用公務資源、陳菊長期請假等事件中，都顯示監察院「寬以待己」特質，在第六屆達到頂點。而對中央機關和地方政府監督力道的傾斜，更證明監委「選擇性辦案」問題確實存在。在台北市長蔣萬安被指控「兒子特權當交換學生」事件中，已經空轉的監察院急著出手，發函北市府調查是否利益迴避。這起事件，與其說是「監察院並未因為監委沒了就停擺」，不如說「監察院的失能失格，並不限於有沒有監委」。對這諸多監院亂象，如果不好好的改正，監察院有不如無。

監察院 公務員 監院

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績效檢驗…第6屆監委躺平、灌水、當守護神

本報針對第六屆監委表現進行調查報導。經比較四到六屆監察院在核派案件、調查報告、糾正案和彈劾案的整體表現，以及第六屆監委的個別成績，發現儘管第六屆查案監委人數明顯較第四、第五屆多，但各項表現卻明顯不如；而在個別監委表現上，也呈現極大落差。另外，還有利用委託調查、掛名查案方式灌水的嫌疑。

第6屆監委查案量高？「委託調查」灌水

雖然從核派案件數、調查案和糾正案、彈劾案看，第六屆監委幾乎都是近三屆吊車尾，但監察院仍宣稱，此屆監委是「歷屆查案量最高」的一屆。本報調查發現，之所以會出現這種情況，背後原因與「委託調查」被大量使用，並納入查案量計算範圍。換句話說，監察院疑似用「委託調查」灌水「總查案量」。

調查報導／第六屆監委績效不佳 「跟陳菊作風有關」

對於第六屆監委個別表現落差大，績效好壞的前監委都有話說。在各項指標都名列前茅的前監委王美玉認為，「專注在特定領域的監委」，多半有一定查案績效，如查案量最多的蔡崇義是法官背景，在司法及獄政委員會就投入較多案件；王幼玲、葉大華等則是社福背景，也較多這類型案件。也有不具名的前監委認為，第六屆監委績效不佳和監察院前院長陳菊的作風有關。

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第六屆監委表現有好有壞，不過監院的調查案大多是多人同查、一起掛名，主導的監委，通常是在調查報告和處分暗中掛名的監委。因此「掛名」的監委，未必代表「辦案數量多」，案件是否領銜，也是衡量其表現的重要指標。進一步分析數據可發現，不少監委「掛名」案件雖多，但領銜案件卻很少，就是「灌水」。

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立法院廿九日將行使第七屆監委同意權投票，攤開名單來看，第七屆監委被提名人與第六屆監委高度相似，從前綠委、前綠營政務官、黨產會專委到民進黨廉政會主委，擺明了還是綠營背景者占多數，個個「根正苗綠」，是否能獨立超然行使監察權，得打上很大問號。

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