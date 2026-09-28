新聞眼／監院協查費沉痾 沒人想要先開刀

監察院八月一日起進入空窗期，全體職員卻仍可領取四千至八千元的「協查研究費」，這當然是個應該處理的沉痾，但比起提振監委的效能，這反而是一個較容易處理的問題。

協查研究費到底恰不恰當，各黨早已表態。民進黨過去在野時，也曾提出強烈質疑。但執政後，一樣照發。儘管現在在野的國民黨、民眾黨也認為這筆錢發放有問題，但是即使政黨輪替，也可能不敢動這筆經費。原因無他，就是事涉公務員權益，誰也不想當開刀的那個黨，以免造成政治後座力。

近年監察院屢因監督效能、行政管理等問題受到外界批評，甚至遭質疑監察權的行使是否符合社會期待。在這樣的背景下，監院若要繼續編列一筆名為協查研究、實際上卻廣泛發放的費用，更應拿出足夠理由說服社會。

從監察院整體的效能來看，第六屆監委表面上增加了「國家人權委員會」的業務，但實際上在「人權業務」上，並沒有實質成果；倒是監院效能低下，反而以「增加業務」當藉口。前監委仉桂美說得好，人權委員會的存在，反而造成了監察院的角色錯亂和效能低下，是否應該繼續放在監察院，有很大商榷空間。

在監委濫用公務資源、陳菊長期請假等事件中，都顯示監察院「寬以待己」特質，在第六屆達到頂點。而對中央機關和地方政府監督力道的傾斜，更證明監委「選擇性辦案」問題確實存在。在台北市長蔣萬安被指控「兒子特權當交換學生」事件中，已經空轉的監察院急著出手，發函北市府調查是否利益迴避。這起事件，與其說是「監察院並未因為監委沒了就停擺」，不如說「監察院的失能失格，並不限於有沒有監委」。對這諸多監院亂象，如果不好好的改正，監察院有不如無。