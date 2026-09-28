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沒有監委 監院協查研究費照發

聯合報／ 記者王小萌／調查報導

監察院「職工協查研究費」行之多年，發給對象涵蓋職員、技工工友及駐衛警察等人員，每月均可領取。支給標準每月自八千元到四千元不等。雖然監察院表示，這項費用歷年均編列預算，不過，本報查詢監察院預算、決算書，都找不到這筆經費的項目。據了解，這筆經費是涵括在人事費中，公開資料均未陳明實際支給情形。

監院則僅表示，編列「職工協查研究費」，是依據行政院八十二年七月的一份函文辦理，一切都合法發放。

本報記者委由在野黨立委發函，向監察院索取資料。根據監察院回覆的的資訊，這筆「職工協查研究費」一年實際發放約三千萬元左右，約占總人事費的百分之三至百分之四。雖然今年八月監察院處於沒有監委、無案可查的空窗期，當月仍發放約二四四萬元。

藍委認有違公平原則

對於「沒有查案卻還可以領協查研究費」，國民黨立院黨團書記長許宇甄指出，監察院自八月後停擺，各項業務理應進入看守狀態，然而「協查研究費」這樣的津貼卻照常發放給全體職工，實在讓人感到困惑。憲法賦予監察院彈劾、糾舉公務人員違法失職的責任，監院理應以更高的標準自我要求，停擺期間仍然發放「協查研究費」的狀況恐有違公平原則，難以服眾，監院有必要說清楚。

民眾黨立院黨團總召陳清龍也質疑，從「協查研究費」名稱來看，本應是協助監察委員進行案件調查、研究，所衍生的額外工作費用，但過去為何連職員、技工、工友、駐衛警察都能領取？他說，基層公務人員很辛苦，若認為確實需要相關福利或津貼，可以更符合實際用途的項目名稱與制度來發放，也讓預算編列及外界監督更加清楚；若沒有實際從事協查工作，就不應該以此名目繼續發放。

綠委也曾質疑太離譜

其實民進黨多位立委也曾於二○一○年質疑，監察院人員平均每人每月多領四千元，一人一年近五萬元「太離譜」；當時綠委表示，如果要給技工工友額外獎金，也不該用「協查研究」這種名目，主張刪除這筆預算。

監察院表示該筆費用發放是依據行政院的函文，不過當時立法院預算中心曾撰寫報告指出，在「命令不得牴觸法律」原則下，「協查研究費」的法源是否充足，頗值商榷。

監察院 預算 監院

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雖然從核派案件數、調查案和糾正案、彈劾案看，第六屆監委幾乎都是近三屆吊車尾，但監察院仍宣稱，此屆監委是「歷屆查案量最高」的一屆。本報調查發現，之所以會出現這種情況，背後原因與「委託調查」被大量使用，並納入查案量計算範圍。換句話說，監察院疑似用「委託調查」灌水「總查案量」。

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對於第六屆監委個別表現落差大，績效好壞的前監委都有話說。在各項指標都名列前茅的前監委王美玉認為，「專注在特定領域的監委」，多半有一定查案績效，如查案量最多的蔡崇義是法官背景，在司法及獄政委員會就投入較多案件；王幼玲、葉大華等則是社福背景，也較多這類型案件。也有不具名的前監委認為，第六屆監委績效不佳和監察院前院長陳菊的作風有關。

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前監委仉桂美表示，第六屆監委不但各項數據低，且糾正、彈劾案在人民陳情案中所占比率甚低。至於「委託調查」案遽增，除了灌水，仉桂美認為，也有「球員兼裁判」問題。

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