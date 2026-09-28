第6屆監委查案量高？「委託調查」灌水

雖然從核派案件數、調查案和糾正案、彈劾案看，第六屆監委幾乎都是近三屆吊車尾，但監察院仍宣稱，此屆監委是「歷屆查案量最高」的一屆。本報調查發現，之所以會出現這種情況，背後原因與「委託調查」被大量使用，並納入查案量計算範圍。換句話說，監察院疑似用「委託調查」灌水「總查案量」。

所謂委託調查，是指依據監察法「監察院於必要時，得就特定案件或事項，委託其他機關調查」。接受委託調查的機關，應立刻調查，並將調查結果書面答覆監察院。另外依照「監察院辦理調查案件注意事項」，如果是未派委員調查的案件請行政機關調查，是以委託上級機關查復為原則。

依照監察院公布的數據，第四、第五屆監委查案量分別為二八○○案和二○○○案左右；但第六屆監委則高達五五○○件，為近三屆之冠。但依據監察法「委託調查」的案件，第四屆僅有一件，第五屆也僅有八十六件；第六屆監委高達三九一六件。

對此，有監察院知情人士表示，監院收到的人民陳情案一年動輒上萬件，監委們在決定是否正式立案調查之前，往往會先函詢被投訴機關，了解案情之餘，也由原機關先進行內部調查並處分，若監委對原機關處分仍有疑義，就會立案調查。這本是監委「查案ＳＯＰ」，歷屆監院都是如此運作。

但是到了第六屆，委託調查數量卻暴增，原因就在於過去監委多數不會將這樣的流程認定為「委託調查」，而是到了第五屆監委尾聲的二○二○年起，乃至整個第六屆監委，才大量納入統計數據中。這也解釋第五屆監委的八十六件「委託調查」案件中，有八十二件集中在二○二○年。

知情人士指出，監察法中雖然有關於委託調查的使用時機與說明，但監院現在的作法，顯然有灌水衝查案量之嫌，把這些先行函詢的案件也納入統計；這也說明了為何第四屆、第五屆監院幾乎沒有委託調查，第六屆卻暴增；說穿了，就是這些流程在當年就只是「立案前的先行程序」，並不被認定是委託調查，自然不在「業績」統計之列。

監察院則表示，無從評論為何「第五屆監委較少採用委託調查」，但委託調查是監察法中明定，監委對該權力運用確實是法律賦予的，且相關機關回覆後，監察院仍會進行審核，若委託調查無法解決，也會轉入正式派查程序。