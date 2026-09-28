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調查報導／幾近滿編 第6屆監委績效指標後段班

聯合報／ 記者李光儀／調查報導
民進黨政府對監察院的態度十分錯亂，一方面主張廢監院，另一方面又大量提名意識形態親綠的監委人選。記者曾原信／攝影
民進黨政府對監察院的態度十分錯亂，一方面主張廢監院，另一方面又大量提名意識形態親綠的監委人選。記者曾原信／攝影

第六屆監委自提名起，就充滿爭議，任期間也發生過諸多事件遭外界質疑，從數據來看，第六屆監委整體表現與過去有明顯落差。比起第四屆監委一開始就少了四人、第五屆監委少了超過三分之一，近乎滿員的第六屆監委各項指標都落後，更令人質疑這屆監委的「績效」。

其中在核派給監委的案件總數上，第四屆監委共有三○七七件，第五屆為一八八二件，第六屆卻只有一五九○件；差距都非常明顯。而在監委完成的調查報告方面，第四屆為三○五○件，第五屆為一八二六件，第六屆只有一五八四件。

至於最能體現監委功能的糾正案和彈劾案，第四屆監委共有一一五八件，第五屆也有五六八件，第六屆卻只有五四三件，第六屆仍然墊底。只有在彈劾案件數上，第六屆以一六六件第二，雖略比第四屆一六四件多，但仍遠低於第五屆的一八五件。

但詭異的是，如區分「對中央機關的糾正案」和「對地方機關的糾正案」，卻可發現三屆監委重點不同。第四屆、第五屆監委對中央政府機關的糾正案都約占總數三分之二，對地方政府則約占三分之一。

但第六屆監委對中央機關糾正案的占比，卻減少到百分之五十八點八二，對地方政府的糾正案占比，則升高到占比百分之四十一點一八。在民進黨政府已連續執政十年，但國民黨就掌握大部分的執政縣市情況下，如此「糾正對象的改變」，是否與中央、地方執政者黨籍不同有關，引人遐想。

至於監院最常被質疑的「打蚊子不打老虎」、「只辦小官、不辦大官」，也體現在這三屆監委的彈劾政務官人數上。政治任命的政務官被彈劾人數，最能彰顯「大官」被彈劾了多少人。第四屆監委總計彈劾政務官為卅人次，第五屆則為廿四人次。在第五屆監委有超過一半時間僅十七人辦案情況下，兩屆「彈劾政務官」效能，應在伯仲之間。但第六屆監委彈劾的政務官，卻巨幅下降到只有十五人次。以監委六年任期算，也就是差不多每年只有二點五個政務官被彈劾。

績效 監委 自提

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