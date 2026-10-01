川普宣布簽署AI憲法 李彥秀：美中缺乏互信 台灣成關鍵勝負手

紐約時報報導，美國總統川普日前與科技巨頭共進午宴，宣布共同簽署「AI憲法」的自願性協議，強化AI風險審查與評估，且美國不會就AI議題與中國大陸合作。國民黨立委李彥秀今表示，「AI軍備競賽」猶如1950年代的核武競賽，美中缺乏互信，AI限武談判恐比核武更困難；先進製程晶片更如同AI時代的新核燃料，台灣位處全球科技供應鏈核心，也成為這場科技新冷戰的關鍵勝負手。

李彥秀表示，川普與科技巨頭制定「AI憲法」的壓力主要來自三方面，第一，2026年年中以來，全球爆發多起頂尖AI模型在測試中失控，並自主攻擊其他AI平台或機構的重大安全事件。其次，8月底包括OpenAI、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜及Anthropic在內的116家企業與機構，簽署聯名信，敦促各國政府與業界領袖將網絡安全提升至最高優先級。第三，教宗良十四世呼籲，人工智慧專家對先進系統失控的安全疑慮應受到重視，這並非為利益而製造的假新聞，教宗的提醒，更多了道德與價值以及人類長遠發展制高點。

李彥秀說，「AI軍備競賽」類似1950年代的「核武軍備競賽」，人類突然掌握一項跨越時代的科技魔法，卻不知魔法極限是否會失控，更擔憂是否會造成反噬，毀滅全人類。「AI毀滅說」恐怕不是空穴來風，如果AI能突破沙盒，就有可能入侵國防（核武）、金融、交通、企業系統，過去核武的按鈕掌握在極少數人的手上，現在的AI則可能出現自我保護、拒關機，甚至勒索人類的行為。

李彥秀指出，美中AI科技兩強，川習二會已建立AI對話機制，下次對話也將在11月舉行，但AI限武談判恐怕比核武限武談判更加困難，因為AI不僅是國防安全，更涉及到科技、商業與民生的發展，最大的問題還是美中在AI競賽上，缺乏互信機制，恐怕真的要發生AI古巴危機事件，美中才有可能好好坐下來談。

李彥秀說，現階段，AI管制應該還是美中強化內部控管，過去核武發展掌握在即少數主權國家手上，從研發、製造到測試，都需要龐大的經費與時間，而現在AI發展則掌握在少數科技巨頭手上，在實驗室裡極短時間內就可以透過網路全球擴散。中國大陸最在意AI發展是否會威脅中共統治地位，更有動機建立AI內控機制。

李彥秀強調，冷戰時期，控制核武的關鍵是鈾和鈽等核心原料，而在AI時代，先進製程晶片就是AI競賽新核燃料。台灣處於風暴的最核心，不僅面臨兩岸傳統軍事威脅，更因為在全球科技供應鏈中的壟斷地位，成為這場科技新冷戰的關鍵勝負手。