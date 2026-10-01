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朱立倫：中華民國是美國密切盟友 從沒改變

聯合報／ 記者陳熙文蔡晉宇余采瀅／台北報導
雙十國慶接近，國軍昨「半兵力」預演，CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，飛越台北市區上空。記者蘇健忠／攝影
雙十國慶接近，國軍昨「半兵力」預演，CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，飛越台北市區上空。記者蘇健忠／攝影

美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平會面，提及美中在二戰期間並肩作戰。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄昨天表示，與美國一起作戰的不是中華人民共和國，而是中華民國，兩國領袖談判時用的外交辭令比較模糊，不用過度解讀。

國民黨前主席朱立倫昨表示，二戰主事者就是中華民國，不管哪一黨執政，永遠不要忘記我們的國家叫中華民國，中華民國與美國密切的盟友，從沒改變。

民進黨發言人吳崢說，中共在二次大戰及抗日期間的角色，大家都聽過「七二一方針」，這是台灣大家非常熟悉的歷史，對中共是不是在國際上持續以輿論戰、論述戰削弱台灣、中華民國的主體性，會繼續密切關注。

民進黨立委鍾佳濱說，前總統馬英九二○一五年在任總統時，主張在國民黨歷史觀中，中共奉行「七二一方針」，即一分抗日、二分應付、七分發展。鍾佳濱強調國軍主導抗戰是歷史事實，與美國並肩作戰對抗法西斯主義是中華民國，而非中國共產黨。

中華民國 盟友 美台 朱立倫 二戰 抗日 川習

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朱立倫：中華民國是美國密切盟友 從沒改變

美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平會面，提及美中在二戰期間並肩作戰。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄昨天表示，與美國一起作戰的不是中華人民共和國，而是中華民國，兩國領袖談判時用的外交辭令比較模糊，不用過度解讀。

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