朱立倫：中華民國是美國密切盟友 從沒改變

美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平會面，提及美中在二戰期間並肩作戰。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄昨天表示，與美國一起作戰的不是中華人民共和國，而是中華民國，兩國領袖談判時用的外交辭令比較模糊，不用過度解讀。

國民黨前主席朱立倫昨表示，二戰主事者就是中華民國，不管哪一黨執政，永遠不要忘記我們的國家叫中華民國，中華民國與美國密切的盟友，從沒改變。

民進黨發言人吳崢說，中共在二次大戰及抗日期間的角色，大家都聽過「七二一方針」，這是台灣大家非常熟悉的歷史，對中共是不是在國際上持續以輿論戰、論述戰削弱台灣、中華民國的主體性，會繼續密切關注。

民進黨立委鍾佳濱說，前總統馬英九二○一五年在任總統時，主張在國民黨歷史觀中，中共奉行「七二一方針」，即一分抗日、二分應付、七分發展。鍾佳濱強調國軍主導抗戰是歷史事實，與美國並肩作戰對抗法西斯主義是中華民國，而非中國共產黨。