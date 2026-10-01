談二戰歷史 台媒激辯國台辦

上周川習二會，中美領導人達成「中美是二戰盟友，並肩作戰贏得勝利」的共識，引起中共將中華民國歷史「整碗捧去」的質疑。大陸國台辦發言人張晗昨在記者會上與台灣媒體交鋒，對於中華民國、蔣委員長領導抗戰的貢獻，她表示「提問有關內容與事實不符」，並強調抗戰勝利是兩岸同胞共同的歷史記憶。

張晗昨與多家台灣媒體，就二戰史觀攻防長逾十三分鐘。針對川習二會的二戰論述，媒體問及我陸委會和外交部痛批是扭曲事實、「去中華民國化」，因為一九四五年抗戰勝利時中華人民共和國尚未成立，此外還有大陸對民進黨政府拋棄抗戰歷史感到不滿，卻又在國際場合讓中華民國徹底消失；大陸想拉近兩岸距離，又在歷史層面抹除中華民國存在的痕跡，這會不會自相矛盾？張晗回應，「你提問的有關內容與事實不符」，接著指抗戰勝利是兩岸同胞共同的歷史記憶。話鋒一轉，她批評民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，混淆國家主權，歪曲二戰歷史，蓄意製造兩岸對立。

她接著闡述中共史觀，指「一九四九年十月一日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府，成為代表全中國的唯一合法政府」，理所當然的完全享有和行使中國的主權，「其中包括對台灣的主權」。

至於數名台媒問及大陸是否願意對中華民國、蔣委員長在抗日戰爭中的核心貢獻給予更大表達空間？張晗僅指中共是抗戰「中流砥柱」，中國共產黨領導的敵後戰場和中國國民黨領導的正面戰場「相互配合」，構成共同抗擊日本侵略的戰略態勢，並重申抗戰勝利是全民族的勝利。

台媒後續追問，所謂「與事實不符」指的是提問中的抗戰歷史，還是民進黨政府的史觀？張晗回應，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，是中國領土不可分割的一部分，這就是事實。」

此外，張晗昨也表示，台灣問題是中美關係中最重要問題，台獨與台海和平穩定水火不容。就美台軍售及美國國務卿魯比歐提及美國自身需求等說法，張晗則表示「堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫」。民進黨當局妄圖倚外謀獨、以武謀獨，只會害台毀台、自取滅亡。