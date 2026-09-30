川習稱美中二戰並肩作戰 朱立倫：二戰所有主事者就是中華民國

美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平會面，提及美中在二戰期間並肩作戰。前國民黨主席朱立倫今天表示，中華民國與美國的關係，不管是二戰以前、二戰後，到今天都是非常密切的盟友關係，從來沒有改變。

美中領袖日前在華府會面，雙方都提到美中之間在二戰並肩作戰，並認為是美方接受了中共陳述的歷史觀。

朱立倫表示，中華民國與美國的關係，不管是二戰以前、二戰後，到今天都是非常密切的盟友關係，從來沒有改變。

朱立倫強調，我們不要忘記，不管二戰的所有的主事者就是中華民國，相關的後續的也都是中華民國。不管朝野哪一黨執政，永遠不要忘記，我們的國家叫中華民國，中華民國的過去、現在、未來都是大家要接受，且要共同維護。