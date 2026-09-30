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川習稱美中二戰並肩作戰 朱立倫：二戰所有主事者就是中華民國

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
前國民黨主席朱立倫今天到逢甲大學演講。記者余采瀅／攝影
前國民黨主席朱立倫今天到逢甲大學演講。記者余采瀅／攝影

美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平會面，提及美中在二戰期間並肩作戰。前國民黨主席朱立倫今天表示，中華民國與美國的關係，不管是二戰以前、二戰後，到今天都是非常密切的盟友關係，從來沒有改變。

美中領袖日前在華府會面，雙方都提到美中之間在二戰並肩作戰，並認為是美方接受了中共陳述的歷史觀。

朱立倫表示，中華民國與美國的關係，不管是二戰以前、二戰後，到今天都是非常密切的盟友關係，從來沒有改變。

朱立倫強調，我們不要忘記，不管二戰的所有的主事者就是中華民國，相關的後續的也都是中華民國。不管朝野哪一黨執政，永遠不要忘記，我們的國家叫中華民國，中華民國的過去、現在、未來都是大家要接受，且要共同維護。

朱立倫 川習會 川普 習近平

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美眾議長：美需台灣維持穩定與獨立

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官員強調美對台政策不變

針對川習華府峰會，國防部長顧立雄昨在立法院指出，有接獲美方的說明，美國對台政策沒有任何改變；陸委會主委邱垂正也說，美國對台政策不變。外交部也說，台美之間在會前會後的聯絡都沒有間斷過。

美140億美元軍售生變？防長：沒聽說

國防部長顧立雄昨表示，F-16C/D Block70戰機已到可交機狀態。由於本案嚴重延宕，但美國政府軍售並無罰則條款，據傳美方將提供其他「非現金補償」，顧立雄證實，美方已釋出善意，雙方正在協調中。至於我方已編列特別預算，五角大廈卻遲未公告批准的一百四十億美元軍售，是否因川習會生變？顧立雄說，沒聽說任何改變消息。

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