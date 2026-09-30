快訊

Sony申請新專利！PS手把有望變付款工具 「感應」信用卡買遊戲

亞運／「柔道男神」楊勇緯登場！首戰寢技發威 Ippon勝晉級8強

台師大女足隊「抽血換學分」教練周台英涉挪用49.8萬元 詐欺等罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

川習稱美中二戰並肩作戰 民進黨團：不必過度解讀外交辭令

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中國大陸國家主席習近平（左）和美國總統川普（右）。歐新社
中國大陸國家主席習近平（左）和美國總統川普（右）。歐新社

美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平會面，提及美中二戰期間並肩作戰，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，與美國一起作戰的不是中華人民共和國，而是中華民國，並認為，兩國領袖談判時用的外交辭令比較模糊，不用過度解讀。

美中領袖日前在華府會面，雙方都提到美中之間在二戰並肩作戰，並認為是美方接受了中共陳述的歷史觀。

莊瑞雄今表示，那個時候的中國是中華民國，並認為大家因為川普的一句話，好像台灣就被當成是中華人民共和國的一部分，這樣的想法太過跳躍。

莊瑞雄認為，大國之間在談判的時候，總是會有一些外交辭令，講得比較模糊，不代表台灣就因此喪失國格。

他強調，中華人民共和國從來不曾對台灣有管轄權，兩邊一直都是互不隸屬，台灣未來前途是由2300萬人來做決定，不會因為美中一場峰會就為台灣做任何決定。

莊瑞雄說，他相信外界也不會因為穿普的一席話就讓中華民國的主權消失，指兩個大國領袖之間的模糊外交辭令，不用過度解讀。

川習 二戰 美中 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會藏法理戰？ 學者：美中二戰敘事若靠攏 中華民國恐整碗被端走

川習會落幕 學者：美中進入敘事戰 台灣恐承擔最終代價

從抗戰史邊緣化台灣？ 川習會對台政策不變

【重磅快評】民進黨的「中華民國台灣」 二戰時是誰的盟友？

相關新聞

川習稱美中二戰並肩作戰 民進黨團：不必過度解讀外交辭令

美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平會面，提及美中在二戰期間並肩作戰，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，與美國一起作戰的不是中華人民共和國，而是中華民國，並認為，兩國領袖談判時用的外交辭令比較模糊，不用過度解讀。

美眾議長：美需台灣維持穩定與獨立

川習二會後，美國眾議院議長強生對福斯商業新聞說，美國對台灣總額一四○億美元軍售牽涉伊朗局勢與飛彈需求，美國總統川普兩個任期對台軍售預估總額達四百億美元，不應過度解讀川普將軍售案當作對中談判籌碼的說法；強生並重申美國對台灣立場不變，台灣維持穩定與獨立對美國國家安全與經濟至關重要。

官員強調美對台政策不變

針對川習華府峰會，國防部長顧立雄昨在立法院指出，有接獲美方的說明，美國對台政策沒有任何改變；陸委會主委邱垂正也說，美國對台政策不變。外交部也說，台美之間在會前會後的聯絡都沒有間斷過。

美140億美元軍售生變？防長：沒聽說

國防部長顧立雄昨表示，F-16C/D Block70戰機已到可交機狀態。由於本案嚴重延宕，但美國政府軍售並無罰則條款，據傳美方將提供其他「非現金補償」，顧立雄證實，美方已釋出善意，雙方正在協調中。至於我方已編列特別預算，五角大廈卻遲未公告批准的一百四十億美元軍售，是否因川習會生變？顧立雄說，沒聽說任何改變消息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。