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川習稱美中二戰並肩作戰 民進黨團：不必過度解讀外交辭令
美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平會面，提及美中在二戰期間並肩作戰，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，與美國一起作戰的不是中華人民共和國，而是中華民國，並認為，兩國領袖談判時用的外交辭令比較模糊，不用過度解讀。
美中領袖日前在華府會面，雙方都提到美中之間在二戰並肩作戰，並認為是美方接受了中共陳述的歷史觀。
莊瑞雄今表示，那個時候的中國是中華民國，並認為大家因為川普的一句話，好像台灣就被當成是中華人民共和國的一部分，這樣的想法太過跳躍。
莊瑞雄認為，大國之間在談判的時候，總是會有一些外交辭令，講得比較模糊，不代表台灣就因此喪失國格。
他強調，中華人民共和國從來不曾對台灣有管轄權，兩邊一直都是互不隸屬，台灣未來前途是由2300萬人來做決定，不會因為美中一場峰會就為台灣做任何決定。
莊瑞雄說，他相信外界也不會因為穿普的一席話就讓中華民國的主權消失，指兩個大國領袖之間的模糊外交辭令，不用過度解讀。
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