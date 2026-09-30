美140億美元軍售生變？防長：沒聽說

國防部長顧立雄昨表示，F-16C/D Block70戰機已到可交機狀態。由於本案嚴重延宕，但美國政府軍售並無罰則條款，據傳美方將提供其他「非現金補償」，顧立雄證實，美方已釋出善意，雙方正在協調中。至於我方已編列特別預算，五角大廈卻遲未公告批准的一百四十億美元軍售，是否因川習會生變？顧立雄說，沒聽說任何改變消息。

一個多月前飛到夏威夷的兩架單座F-16C，當地時間廿七日曾短暫升空試飛。消息人士指出，另一架序號六七二二號機，飛往亞歷桑那州的土桑基地，加入我國空軍駐美機隊陣容，近期還會有另外四架交機。

先前顧立雄與副部長徐斯儉數度在立院答覆立委，今年九月底前至少有第一架抵台，如今已注定跳票。