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美140億美元軍售生變？防長：沒聽說

聯合報／ 記者程嘉文林銘翰／台北報導

國防部長顧立雄昨表示，F-16C/D Block70戰機已到可交機狀態。由於本案嚴重延宕，但美國政府軍售並無罰則條款，據傳美方將提供其他「非現金補償」，顧立雄證實，美方已釋出善意，雙方正在協調中。至於我方已編列特別預算，五角大廈卻遲未公告批准的一百四十億美元軍售，是否因川習會生變？顧立雄說，沒聽說任何改變消息。

一個多月前飛到夏威夷的兩架單座F-16C，當地時間廿七日曾短暫升空試飛。消息人士指出，另一架序號六七二二號機，飛往亞歷桑那州的土桑基地，加入我國空軍駐美機隊陣容，近期還會有另外四架交機。

先前顧立雄與副部長徐斯儉數度在立院答覆立委，今年九月底前至少有第一架抵台，如今已注定跳票。

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美眾議長：美需台灣維持穩定與獨立

川習二會後，美國眾議院議長強生對福斯商業新聞說，美國對台灣總額一四○億美元軍售牽涉伊朗局勢與飛彈需求，美國總統川普兩個任期對台軍售預估總額達四百億美元，不應過度解讀川普將軍售案當作對中談判籌碼的說法；強生並重申美國對台灣立場不變，台灣維持穩定與獨立對美國國家安全與經濟至關重要。

官員強調美對台政策不變

針對川習華府峰會，國防部長顧立雄昨在立法院指出，有接獲美方的說明，美國對台政策沒有任何改變；陸委會主委邱垂正也說，美國對台政策不變。外交部也說，台美之間在會前會後的聯絡都沒有間斷過。

美140億美元軍售生變？防長：沒聽說

國防部長顧立雄昨表示，F-16C/D Block70戰機已到可交機狀態。由於本案嚴重延宕，但美國政府軍售並無罰則條款，據傳美方將提供其他「非現金補償」，顧立雄證實，美方已釋出善意，雙方正在協調中。至於我方已編列特別預算，五角大廈卻遲未公告批准的一百四十億美元軍售，是否因川習會生變？顧立雄說，沒聽說任何改變消息。

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