官員強調美對台政策不變

針對川習華府峰會，國防部長顧立雄昨在立法院指出，有接獲美方的說明，美國對台政策沒有任何改變；陸委會主委邱垂正也說，美國對台政策不變。外交部也說，台美之間在會前會後的聯絡都沒有間斷過。

至於美國國務院是否在川習會後向我方簡報會談內容？外交部副發言人陳怡君表示，台美之間一直以來都有相互溝通和密切聯絡的管道，雙方的溝通和聯絡在川習會前與會後都沒有間斷過。

政大國關中心昨日舉辦「川習二會後的美中台關係」座談會。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威指出，近期華府政策圈確實出現對台軍售可能延後的看法，主因包括美國軍工產能不足、既有軍售案待交付量大，以及川普希望維持美中高層互動氣氛等因素，但這不代表美國對台政策已改變，軍售長期方向仍未改變。

陸委會副主委沈有忠昨於一場座談會表示，軍售本就由美方主導細節，目前還在評估階段，政府相當有信心，一旦時間和項目確定，對台軍售就會發布；外交部次長陳明祺說，美方了解台灣需要與決心，「台灣有意願，也已把錢準備好」，並願投入更多資源強化國防。