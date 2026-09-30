美眾議長：美需台灣維持穩定與獨立

川習二會後，美國眾議院議長強生對福斯商業新聞說，美國對台灣總額一四○億美元軍售牽涉伊朗局勢與飛彈需求，美國總統川普兩個任期對台軍售預估總額達四百億美元，不應過度解讀川普將軍售案當作對中談判籌碼的說法；強生並重申美國對台灣立場不變，台灣維持穩定與獨立對美國國家安全與經濟至關重要。

福斯商業新聞廿八日發布訪問片段。主持人提到，白宮川習會幾乎沒有公開觸及台灣議題，而習近平希望美國降低對台支持，總額一四○億美元的美國對台軍售案又已擱置數月，因此詢問強生，川普是否刻意暫緩已送到桌上的軍售案，藉此作為與中國大陸進行貿易談判的籌碼。

強生說：「我不會過度解讀這件事。這與伊朗衝突有關，也與目前中東局勢下對飛彈等軍備的需求有關。」

他表示，要判斷川普對台灣的決心，應該觀察川普實際行動。強生指出，若以川普兩個任期計算，他估計對台軍售總額將達約四百億美元，「大約是歐巴馬總統任內的二倍」，美方決心不容質疑。

強生表示：「台灣是美國非常重要的夥伴、朋友和盟友，美方需要台灣維持穩定與獨立。這對美國國家安全、經濟等層面至關重要，可以預期美方未來將繼續維持這項立場」。

至於川習會及整體美中關係，強生重申國務卿魯比歐的說法，表示美國有義務與大陸進行外交接觸。他說，美中是全球兩大經濟體，大陸是美國的重要貿易夥伴，因此外交及雙邊關係都很重要，川普強調這一點是正確的。

不過，強生表示，美國仍須對大陸保持高度警覺。他指控北京竊取智慧財產權、在部分領域施加惡意影響、試圖影響美國民眾，並指大陸擁有龐大軍力，因此美方在維持外交接觸的同時必須保持戒心。

英國泰晤士報中國特派記者史賓塞廿八日引述台灣學者評論，川普或許是在以較委婉的方式告訴北京，他最終仍得批准目前遭擱置、總額一四○億美元的對台軍售。報導說，川普若直接拒絕對台軍售，在美國國內政治上幾乎不可行。