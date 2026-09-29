川習會後軍售掀議…陳俞融批「助長疑美」 盧秀燕籲關注未公開訊息

川習會落幕，美國對台軍售議題延燒，台中市議員陳俞融今天在市議會質詢時質疑市長盧秀燕一再強調川習會「under the table」（檯面下）訊息，是否助長「疑美論」，甚至五度呼籲中央召開國安會議，反而製造社會恐慌。盧秀燕則表示，美國國務卿盧比歐公開談話及美國駐中大使龐德偉所透露的訊息，都涉及台灣軍購、國防及國家安全，中央與立法院本就應高度重視。

陳俞融追問，川普在川習會中是否真的把台灣定調為談判焦點？盧秀燕為何一再強調「under the table」的未公開部分？陳並問盧秀燕「手上掌握什麼資訊」，質疑她的說法是否正在助長台灣人對美國對台軍售及協助台灣的決心產生懷疑。

盧秀燕回應，盧比歐的公開談話是全世界都知道的訊息，既然攸關台灣2300萬人的安全，中央政府就應該密切注意。她說，川習二會雖已結束，美中也公布多項協議，但對國家安全及國際外交而言，更值得關注的是沒有公開的部分，因此才提醒中央及立法院提高警覺。

盧秀燕所指的背景之一，是盧比歐9月23日談及對台軍售時表示，美國任何一筆對外軍售都必須考量美軍自身國防需求、各戰區最低需求、武器庫存、補充速度及國防工業產能，目前仍在評估相關軍售；他並強調這套考量不只適用台灣，而是適用美國對全球各國的軍售。

另一方面，美國駐中國大使龐德偉9月27日接受福斯新聞《Fox News Sunday》訪問時表示，川普曾告訴習近平，美國也向全球其他國家出售武器，並曾問習「是否想買一些」。龐德偉沒有說明這段對話發生時間，也未透露習近平如何回答。

不過，這項說法隔日即出現不同說法。川普被問及龐德偉的談話時否認曾與習近平討論出售美國武器，並表示龐德偉可能是在談台灣；美國國務院也表示，美國法律禁止對中國軍售，目前沒有對中國軍售的提議或計畫。因此，現階段不能直接將龐德偉的說法解讀為美國已對中國提出軍售。

陳俞融接著追問，盧秀燕既被視為藍營重要政治人物，能否要求國民黨、民眾黨立委支持軍售預算，並公開承諾協助促成總額140億美元的對台軍售案。盧秀燕未正面承諾，僅回應感謝議員一再提醒盧比歐的談話，讓國人更加注意美方軍售政策及武器供應問題。

陳俞融再問，140億美元對台軍售案能否成行，要求盧秀燕提出判斷，甚至要她解讀川普究竟會聽取兒女或國防官員的意見。盧秀燕則表示，國家安全體系相關官員都應特別注意這些變化。

陳俞融最後認為盧秀燕的回答過於籠統，「問細節都講不出來」，並要求盧秀燕既然被視為藍營重要政治人物，就應對軍售及台美關係提出更具體的立場。盧秀燕者回應國安系統都應該要特別注意。