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川習會藏法理戰？ 學者：美中二戰敘事若靠攏 中華民國恐整碗被端走

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
圖為政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢。記者謝守真／攝影
圖為政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢。記者謝守真／攝影

川習二會落幕後，美中高層互動持續受到關注。學者表示，若11月APEC深圳峰會再出現川普、習近平，並加上俄羅斯總統普亭與兩人同台，「影響可能就更大」；中共對台長期戰略包含法律鬥爭，此次更將二戰歷史論述帶到美國場合，川普發言也有趨向習近平的情形，若美國跟著中共論述，「去中華民國化」會非常明顯，中華民國在其中的角色恐被「整碗端走」。

國立政治大學國關中心29日舉辦「川習二會後的美中台關係」座談會。政大國關中心主任王信賢表示，若依此次美中雙方共識，11月APEC深圳峰會、12月邁阿密G20峰會仍有會面機會，川普與習近平一年內可能碰面4次，非常非常罕見；若川普赴深圳參加APEC，屆時或出現川普、習近平及普亭同台，「影響可能就更大」。

針對二戰歷史敘事，王信賢說，川普提出中美是二戰盟友，習近平則提到二戰期間中美並肩抗擊法西斯侵略，雙方共識清單也列入「中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得勝利」。他指，按照國際禮儀，兩國元首公開場合致詞應事前看過，代表雙方首肯相關內容。

王信賢分析，川普要的是短期，習近平要的是長期論述與敘事。過去二戰歷史及相關法理論述大多由中方單方面提出，此次則在美國場合出現，且雙方敘事有所接近。

他說，從大陸角度來看，這是套對台「法理鬥爭」，涉及聯大第2758號決議及對《開羅宣言》、《波茨坦公告》等歷史文件的重新詮釋，從去年陸方大肆紀念台灣光復，到強調二戰及戰後秩序，再到此次川習會，逐步形成「法理鏈條」。若美國確認這套歷史敘事，「中華民國」角色恐被「整碗端走」。

王信賢並指，華府智庫難以判斷川普的行動，北京智庫也無法研判習近平的意向，「兩邊的重要智庫和行政部門、官僚系統，都不曉得老大要做什麼，最後都是老大做決定」，這要我方特別留意。

政大國關中心副主任陳至潔以釜山、北京及華盛頓三次川習會比較說道，相較5月北京會談，此次華盛頓會談對抗性語意減少、民族主義表述增加，反映中方兼顧內政與外交。在美中戰略休兵下，中方對美工作或呈現管控式穩定，但灰色地帶行動仍可能持續，並將部分壓力轉向日本、菲律賓等周邊國家。

陳至潔表示，中國試圖讓美日產生嫌隙，升高日本「疑美論」或「疑川論」，也可能藉此削弱日本首相高市早苗的政治資本。她指出，北京如今也將台灣問題放到中美「戰略合作」基礎上，台灣在中美關係中的定位出現變化；灰色地帶行動成本低，中方相關行動仍或持續，並可能透過減少軍機繞台、進入台灣ADIZ及突破台海中線等方式，讓美方減少與台灣官方互動。

政大國關中心29日舉辦「川習二會後的美中台關係」座談會，由政大國關中心主任王信賢（圖中）主持，邀請淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威（左一）、中經院台灣東南亞協會研究中心主任徐遵慈（左二）、政大國關中心副主任陳至潔（右二）、政大國關中心副研究員曾偉峯（右一）。記者謝守真／攝影
政大國關中心29日舉辦「川習二會後的美中台關係」座談會，由政大國關中心主任王信賢（圖中）主持，邀請淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威（左一）、中經院台灣東南亞協會研究中心主任徐遵慈（左二）、政大國關中心副主任陳至潔（右二）、政大國關中心副研究員曾偉峯（右一）。記者謝守真／攝影

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