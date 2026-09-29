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中美稀土角力還沒完？ 專家：大陸未完全斷供 美仍可爭取數年完善布局

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
政大國關中心29日舉辦「川習二會後的美中台關係」座談會，由政大國關中心主任王信賢（圖中）主持，邀請淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威（左一）、中經院台灣東南亞協會研究中心主任徐遵慈（左二）、政大國關中心副主任陳至潔（右二）、政大國關中心副研究員曾偉峯（右一）。記者謝守真／攝影
政大國關中心29日舉辦「川習二會後的美中台關係」座談會，由政大國關中心主任王信賢（圖中）主持，邀請淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威（左一）、中經院台灣東南亞協會研究中心主任徐遵慈（左二）、政大國關中心副主任陳至潔（右二）、政大國關中心副研究員曾偉峯（右一）。記者謝守真／攝影

川習二會後，中美貿易休兵延長至明年1月，但稀土等關鍵礦物管制仍是雙方經貿談判議題。外界關注，隨美國加速建立稀土及關鍵礦物供應能力，中美明年貿易摩擦是否再起。中經院台灣東南亞研究中心主任徐遵慈29日表示，大陸目前未完全切斷稀土供應，而是採出口許可及逐案審查方式，但美國要真正掌握並完備稀土及相關礦物取得仍需一段時間。

政大國關中心29日舉辦「川習二會後的美中台關係座談會」。徐遵慈表示，這次川習會公布內容中，稀土等輸出管制並未出現完整結論，但仍會是後續中美經貿諮商的重要議題。大陸目前對美國、日本等國的稀土供應，受許可程序及逐案審查限制，供應過程存在較大不確定性，但並非完全停止供貨。

徐遵慈指出，從華府及東京取得的訊息顯示，美、日企業目前仍可取得大陸的相關產品，只是需要經過許可、逐批審查等程序，因此目前問題並非完全斷供，而是供應過程充滿不確定性。

針對美國是否已做好稀土供應準備，徐遵慈稱「高度懷疑」。她表示，大陸目前的稀土供應雖仍受管制，但並非完全切斷，仍可透過附帶條件、逐案審查等方式提供相關供應，因此美國要真正掌握稀土供應能力，仍需一段時間，不會很快實現。在大陸稀土供應有條件但未完全斷絕的情況下，美國仍可爭取至少幾年時間，逐步完備稀土及相關礦物的取得能力。

她指，美國近年已與日本、馬來西亞、菲律賓等國推動關鍵礦物合作，包括共同開採、開發及相關合作備忘錄（MOU），但從取得礦源到形成足以支撐美國需求的穩定供應鏈仍需要時間。

對台灣而言，徐遵慈說，台灣並非稀土原料的直接使用者，相關原料多由美國、歐洲或日本取得並加工後，再進入台灣產業鏈，因此大陸稀土管制對台灣的影響，可能主要反映在原料價格及第三方供應鏈變化。她指出，台灣具備相關加工技術，但缺乏原始礦源，若未來美國及其他國家取得更多關鍵礦物來源，台灣可在提煉、加工等環節尋找合作機會。

徐遵慈另指，近年國際間形成的「可信賴供應鏈」（Trusted Supply Chain）概念，範圍比單純排除大陸的「非中」或「非紅」供應鏈更大，目前在無人機、通訊等部分領域已逐步形成。台灣也是受到信任的供應商，合作對象包括理念相近國家。

她再指，目前並未看到任一條「可信賴供應鏈」能百分之百排除大陸零組件或原材料；對非敏感產品，部分國家仍會使用大陸材料，但若涉及較敏感的技術或材料，則會要求由可信賴的供應鏈夥伴彼此供應。她認為，這將是未來供應鏈發展方向，但仍面臨許多變數。

中經院台灣東南亞研究中心主任徐遵慈29日出席政大國關中心舉辦的「川習二會後的美中台關係座談會」。她在會上指出，大陸目前並未完全切斷稀土供應，美國仍有數年時間尋找替代來源，但建立完整關鍵礦物供應鏈仍需時間。記者謝守真／攝影
中經院台灣東南亞研究中心主任徐遵慈29日出席政大國關中心舉辦的「川習二會後的美中台關係座談會」。她在會上指出，大陸目前並未完全切斷稀土供應，美國仍有數年時間尋找替代來源，但建立完整關鍵礦物供應鏈仍需時間。記者謝守真／攝影

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