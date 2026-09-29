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川習二會牽動對台軍售？ 學者：長期政策方向未轉變

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威29日出席政大國關中心舉的「川習二會後的美中台關係」座談會時表示，近期華府政策圈確實出現對台軍售可能延後的看法，但不代表美國對台政策方向已經改變。記者謝守真／攝影
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威29日出席政大國關中心舉的「川習二會後的美中台關係」座談會時表示，近期華府政策圈確實出現對台軍售可能延後的看法，但不代表美國對台政策方向已經改變。記者謝守真／攝影

川習二會落幕後，美國對台軍售及台美官員往來備受關注。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威指出，近期華府政策圈確實出現對台軍售可能延後的看法，主因包括美國軍工產能不足、既有軍售案待交付量大，以及川普希望維持美中高層互動氣氛等因素，但這不代表美國對台政策已經改變，軍售長期方向仍未改變。

國立政治大學國關中心29日舉辦「川習二會後的美中台關係」座談會。馬準威指，9月初在美國觀察到，華府政策圈對台政策方向仍相當明確，抗中保台、堅定挺台的路線仍有一定共識。不過，對台軍售可能延後，政策圈存在不同看法。

馬準威說，一派認為美國軍工產業目前產能不足，難以支撐更多軍售；另一派認為，今年美中高層會面頻繁，雙方均不希望破壞關係改善氣氛，因此軍售等具刺激性的議題可能暫時擱置；此外，也有人認為台灣仍須強化三軍整合與備戰能力，與其立即交付更多武器，不如先做好接收及運用準備。

馬準威認為，軍售延後未必意味美國政策改變，真正差別可能在於「時間」與「執行方式」。他認為，「軍售感覺一定會發生，但什麼時候發生還要觀察」。即使軍售暫時延後，也可能讓台灣取得更多準備時間，同時降低短期內對兩岸關係的刺激。

馬準威提到，華府政策圈部分人士研判中共近期、中期武力犯台可能性較低，故台灣議題優先順序變得沒這麼重要，對台軍售未必會被視為最迫切的安全議題。但他強調，這不代表台灣可以停止自身防衛準備。

此外，川習會是否就台灣問題形成新的共識，馬準威研判目前看不出明顯改變。中方此次提出「慎重處理台灣問題」，與今年2月習近平與川普通話時要求「慎重處理對台軍售」相比，措辭已有不同；從中美雙方會後公布的相關訊息來看，台灣議題也未顯示雙方形成新的共識。

馬準威說，基於美國駐中國大陸大使及國務院相關說法，判斷美國對台政策目前仍會維持既有架構，包括「三公報、一法」及「六項保證」，政策尚未出現根本性轉變。他認為，只要這套政策邏輯仍在，美國對台軍售不會消失，現階段主要仍是時間安排問題，而非政策方向。

馬準威並指出，川習會90分鐘扣除翻譯後，雙方領導人真正能談的時間有限，因此峰會主要作用是確立雙方關係方向與氛圍，後續涉及軍售等具體議題，仍須透過雙方官員持續協商。從5月川習會後的發展即可看出，領袖會面後，美方財政部長貝森特、貿易代表等官員仍與中方代表就細節談判。

至於台美官員互動是否因美中關係而逐步限縮，馬準威認為目前尚不足以下此結論。台灣官員近期仍持續赴美訪問，台美間的制度性交流也仍在進行，不能單憑個別說法認定台美關係將全面收縮。不過，他提醒，隨美中關係氣氛改善，台灣須保持警戒，尤其川普個人發言與決策可能帶來政策訊號變化，待持續觀察。

政大國關中心29日舉辦「川習二會後的美中台關係」座談會，由政大國關中心主任王信賢（圖中）主持，邀請淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威（左一）、中經院台灣東南亞協會研究中心主任徐遵慈（左二）、政大國關中心副主任陳至潔（右二）、政大國關中心副研究員曾偉峯（右一）等。記者謝守真／攝影
政大國關中心29日舉辦「川習二會後的美中台關係」座談會，由政大國關中心主任王信賢（圖中）主持，邀請淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威（左一）、中經院台灣東南亞協會研究中心主任徐遵慈（左二）、政大國關中心副主任陳至潔（右二）、政大國關中心副研究員曾偉峯（右一）等。記者謝守真／攝影

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