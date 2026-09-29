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美中敏感議題難妥協 AI、礦物等矛盾仍深

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
學者董立文29日在座談會上分析川習會結論的矛盾與分歧。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
學者董立文29日在座談會上分析川習會結論的矛盾與分歧。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

美中川習會仍有戰略、AI、稀土與軍事等矛盾！」針對川習會，學者董立文29日在座談會如此分析；學者劉孟俊指出，美中高峰會就是「管理式競爭」，低敏感問題則能交易就交易、避免衝突失控，但敏感議題難妥協。學者林正義認為，川習會沒提到台灣是好事，代表目前這非最棘手議題。

堅持發展核武

東海大學陸研中心29日舉行「川習會再登場－2026美中高峰會的國際政治經濟意涵」座談會。警大公共安全系教授董立文分析，雖然美國總統川普與中國國家主席習近平都說這次峰會成果豐碩，但雙方會後其實有2個重大矛盾與3個分歧。

董立文指出，美國的事實清單仍強調印太區域經濟繁榮，並維持前沿的軍事存在，這是美中最重大的戰略矛盾，顯示美國並沒有要撤出第一島鏈的意思；中國自認為是核武弱國，因此沒有提到美俄中的核武軍控談判。3個分歧上，雙方沒有提到非敏感商品細項，包括煤炭、稀土與關鍵礦物供應鏈。

中在伊朗議題妥協

「中國還是強調『人工智慧（AI）』而非『超級智慧（SI）』！」董立文指出，在軍事對話上，中國提到的是「兩軍危機溝通備忘錄」，但美方是「超級情報對話機制」，因此兩國軍方對話的磋商機制如何運作還要觀察。他說，川普取得的大勝利則是讓中國明確公布「伊朗不得發展核武」，也不能對國際水道徵收通行費。

「美中高峰會就是『管理式競爭』！」中經院第一研究所所長劉孟俊分析，美中在非敏感商品若能交易就會用較易解決，但關鍵領域就很難妥協，其中AI看來對美中來說都是核心利益，其他包括先進晶片、AI算力與軍民兩用科技也是，而在非敏感與國安以外的「灰色地帶」，例如貿易與投資理事會等，就要看後續是否定期召開會議與產生具體的成果。

川習會面拖延軍購

劉孟俊指出，美中雖然彼此都想脫鉤、去風險化，卻還有「管理式競爭」，是希望避免關係失控影響共同利益，兩國的經濟發展也會影響彼此的談判籌碼，美方有物價、利率、財政壓力與能源價格，中國也有經濟衰退、失業與出口傾銷引發歐洲等國不滿，而中國國內許多政策都開始與國安掛勾，迫使更多企業將生產基地搬到海外，影響如何也可關注。

「川習會沒提到台灣最好！」中研院歐美所研究員林正義表示，因為有被提到的如日本、伊朗、北韓與俄羅斯都狀況都不太好，而川普沒有多談台灣議題，雙方會談也相當短，代表並沒有共識，且美日韓外交部長也強調台海和平穩定，但由於川習兩人年底還想會面，因此對台軍售難免會受到影響。

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