綠議員問兩岸定位？ 盧秀燕二度這麼回答

繼美國總統川普5月訪問北京和習近平舉行峰會後，9月川習兩人今年第二度會面。台中市長盧秀燕多次呼籲賴清德總統召開國安會議因應，並要注意沒有公布的「under the table」（檯面下）部分。對此綠營議員表示，盧秀燕現在還是台中市長，卻一直高談國安議題，呼籲盧市長要做好市長本分到卸任。

今天市政總質詢，民進黨市議員林德宇表示，美國駐中國大使龐德偉日前爆料，川普曾向習近平兜售美國武器，但川普事後否認，美國國務院也稱「美國法律禁止對中國出售武器，目前也沒有向中國出售武器的提議或計畫」。

林德宇表示，盧市長現在還是台中市長，卻一直高談國安議題，沒辦法解決市政議題，甚至市府有機要人員要外借給新北市，市長應該要把好的人才留在台中，卻為了未來要競選總統、廣交朋友的目的「借將」，希望為此不要影響市政工作，也呼籲盧市長要做好市長本分到卸任。

林德宇會中也詢問盧秀燕，中華民國與中華人民共和國如何定義？台灣的前途要寄託於川普與習近平？對此，盧秀燕回應，「堅持憲法、守護中華民國」。

林德宇再問「中華民國與中華人民共和國是國與國關係？」盧秀燕再次強調她的說法一以貫之，「堅持憲法、強力守護中華民國」。

林德宇最後解讀「堅持憲法」，就是確保中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣也從來沒有接受過中華人民共和國統治的一天。