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從抗戰史邊緣化台灣？ 川習會對台政策不變

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
外交部次長陳明祺與陸委會副主委沈有忠針對近期川習會結論受訪。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
外交部次長陳明祺與陸委會副主委沈有忠針對近期川習會結論受訪。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「美國多位官員都說對台政策不變，之後的川習會應該也是如此！」針對近日川習會結論，外交部次長陳明祺29日受訪時如此分析；陸委會副主委沈有忠也強調，美國總統川普並未承諾反對台獨；另針對外界擔心川普致詞時將中華民國從抗戰史邊緣化，陳明祺緩頰說，這是強調美國理想主義。

美方政策都不變

東海大學陸研中心29日舉行「川習會再登場－2026美中高峰會的國際政治經濟意涵」座談會，外交部次長陳明祺會前受訪被問到對此次川習會結論的看法，雖然川普說「沒有提到台灣很多」，但中國似乎希望川普表態反對台獨等。陳明祺表示，中國的會議結論就是一貫的手法，表達希望美方對台灣的作為。

「但美國駐中大使龐德偉、國務卿盧比歐都說美國對台政策不變！」陳明祺指出，這就是美方一貫立場，不會因為某某某一次的評論或講話就會改變。因此他認為，美國對臺政策歷史都不變，仍把中國當成印太區域既有秩序的最大挑戰者，「這一次的峰會是這樣，上一次的峰會也是，可以預期在之後的 APEC 或G20，兩國領袖碰面時也是一樣。」

川普未給明確承諾

陸委會副主委沈有忠則說， 5月份第一次川習會時，中國先拋出了一個比較空的概念「建設性戰略穩定」，兩國似乎也同意，而這次中國國家主席習近平企圖要把這個概念更進一步具體化，例如提到要反軍國主義、希望川普可以明確的說出「反對台獨」，但川普並未在會議期間明確的來跟中方做出任何承諾。

由於川普與中國國家主席習近平致詞時，都提到美中抗戰史，外界擔心中華民國在其中遭邊緣化。對此，陳明祺回應說，川普不至於完全不了解，因此提到飛虎隊是為了彰顯美國理想主義，還有長期在東亞投入的歷史。他強調，當時中國共產黨尚未執政，飛虎隊要幫助的是中華民國。

希望美方儘快軍售

外界也關心川習會後，美國對台軍售140億美元的狀況，陳明祺表示，美方也要考慮很多點，「我們當然希望是儘快」，但我方也了解到這個美國在全球軍火上有需要調整的地方，美軍在中東消耗掉了不少武器，所以我方沒有過度詮釋國務卿盧比歐的說法，但政府都有與美方充分溝通。

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