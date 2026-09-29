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川普談飛虎隊二戰盟友是中華民國 柯文哲：美國只在乎國際現實

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

川習二會日前落幕，美國總統川普提及二戰「飛虎隊」，引發當年美國盟友為中華民國的歷史討論。民眾黨創黨主席柯文哲今表示，美國政府態度完全基於「國際現實主義」，若台灣自己都不注重中華民國歷史，「自然人家更不會care」。

川普日前與中國大陸國家主席習近平會面時，雙方都提及二戰期間美中並肩作戰歷史，川普並肯定「飛虎隊」貢獻，並指出二戰期間與美國結盟、共同對日作戰的中國政府實為中華民國，相關論述也引發外界對二戰歷史詮釋的討論。

柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票，會前接受媒體聯訪，被問及川普相關歷史論述時表示，中華人民共和國是在1949年才成立，因此在此之前代表中國的確實是中華民國，但對美國而言，外交政策向來是按照國際現實去操作。

柯文哲進一步指出，甚至更正確的講法，美國政府其實不會真正去關心現在的中國到底是中華民國，還是中華人民共和國，對美國來講，是基於國際現實主義的考量，「沒有在care這個」。

柯文哲表示，反而如果我們自己都不太注重中華民國的歷史，「自然人家本來就更不會去care這個問題。」他認為，在國際現實之下，對於美國的態度與發言，他覺得「沒有什麼意外」。

民眾黨創黨主席柯文哲今表示，美國政府態度完全基於「國際現實主義」，若台灣自己都不注重中華民國歷史，「自然人家更不會care」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今表示，美國政府態度完全基於「國際現實主義」，若台灣自己都不注重中華民國歷史，「自然人家更不會care」。記者黃羿馨／攝影

柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

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