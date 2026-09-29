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川習二會落幕！盧秀燕提醒賴總統要注意「這件事」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天在市政總質詢前受訪。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天在市政總質詢前受訪。記者余采瀅／攝影

川習會落幕，美國對台軍售議題再掀討論。台中市長盧秀燕今天表示，美方曾提到由於現在正在戰爭，所以武器不夠，沒有辦法提供台灣武器，可是川普總統卻在川習二會中向習近平推銷武器，賴政府要特別重視這樣訊息。

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）27日受訪福斯周日新聞稱，川普曾向習近平明言，美國原本就會對全球各地軍售，而且川普「其實一度問習近平，想不想買一些美國武器」。龐德偉當時未說明川普這番發言是否在上周美中峰會或先前川習會期間 ，也未透露習近平當時如何回答。

盧秀燕今天在市政總質詢前受訪表示，川習二會已經結束，且雙方做了很多公開協議，不過，對於關注國家安全或是國際外交的人來說，更關切川習二會沒有公布的部分，也就是「under the table」（檯面下）部分。

盧秀燕舉例說，美國國務卿盧比歐曾提到由於美方正在戰爭，所以武器不夠，沒有辦法提供台灣武器，可是川普總統卻在川習二會中向習近平推銷武器，賴政府及立法院都要特別重視這樣的訊息，因為與國家軍購有關，也與國家安全與國防有關。

川習 盧秀燕 賴總統 川習會

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