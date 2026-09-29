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川習會後 FAPA籲川普加速對台軍售抗衡中國施壓

中央社／ 華盛頓28日專電
中國國家主席習近平上週赴美進行國是訪問，24日造訪白宮和美國總統川普（Donald Trump）舉行會談。路透
中國國家主席習近平上週赴美進行國是訪問，24日造訪白宮和美國總統川普（Donald Trump）舉行會談。路透

川習會落幕，美國對台軍售議題備受關注。中共持續對台施壓之際，台灣人公共事務會（FAPA）今天呼籲川普政府，儘速推進總額達140億美元的對台軍售案，並應確保已批准的關鍵軍售項目與防衛能力及時交付台灣。

中國國家主席習近平上週赴美進行國是訪問，24日造訪白宮和美國總統川普（Donald Trump）舉行會談。

美國非政府倡議組織台灣人公共事務會（FAPA）發布新聞稿，敦促川普政府加速對台軍售，以強化嚇阻，抗衡中國在第一島鏈加劇施壓。

FAPA呼籲川普政府儘速推進總額達140億美元的對台軍售案，不該再有任何延宕，並應確保已批准的關鍵軍售項目與防衛能力及時交付台灣。

FAPA全美總會會長林素梅表示，美國政策必須強化台灣的自我防衛能力，且絕不應反對台灣獨立，「不能任由北京左右台灣的防衛需求，或讓台灣的安全與獨立主權成為美中談判的籌碼。」

林素梅也說：「我們強烈譴責中華人民共和國持續升高對台灣的軍事與灰色地帶脅迫，以及其企圖向華府施壓、限制台灣取得自我防衛所需能力的行徑。」

FAPA指出，中共對台灣施加的軍事與海上灰色地帶壓力，已達前所未有的程度。

林素梅強調，「第一島鏈沿線的可信嚇阻力，直接攸關美國在印太地區的關鍵安全利益」。強化台灣自我防衛能力，不僅有助降低爆發更大規模衝突的風險，更能避免美國未來被迫投入更為龐大的軍事資源。

中國官媒新華社先前報導，習近平在雙邊會談上強調，希望美方堅持反對「台獨」，「慎重處理台灣問題」。川普則向媒體表示，雙方在會中並未花很多時間談台灣，還說，習近平了解他的感受。

川習會 川普 軍售 中國 習近平 第一島鏈 美中台

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