習近平喊話川普「反台獨」 邱垂正：美國對台政策不變

立法院新會期今天開議，行政院長卓榮泰率各部會首長赴立院施政報告。針對川習會後台海情勢及「反對台獨」等議題，陸委會主委邱垂正表示，美國對台政策不變，政府將持續維護台海和平穩定及現狀，兩岸政策仍是「不卑不亢、維持現狀」，在對等尊嚴下，推動沒有統戰、相互尊重且健康有序的兩岸交流。

邱垂正上午接受媒體聯訪，對於媒體詢問國人赴陸失聯人數是否已累計達449人，邱垂正表示，國人赴中國大陸的人身安全風險持續升高，目前不明失蹤案件累計168件，遭留置盤查39件，另有242件因涉及各類違法情事遭關押。邱垂正呼籲，國人赴陸前務必審慎評估必要性，做好相關安全準備，以降低可能風險；陸委會及檢警機關也會提供必要資訊與協助，提醒民眾注意可能面臨的風險。

此外，針對美國總統川普26日證實，中方要求美方「反對台獨」，美方則強調既有對台政策沒有改變。邱垂正說，川習會後，美國對台政策不變，政府也將持續致力維護台海和平、穩定與繁榮，並維持現狀。他強調，賴政府的兩岸政策就是「不卑不亢、維持現狀」，並在對等尊嚴原則下，持續推動沒有統戰、相互尊重、健康有序的兩岸務實交流。