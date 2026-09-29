駐美官員美媒專訪 華府與多國力挺凸顯台灣重要性

駐芝加哥辦事處長類延峰接受美國媒體訪問指出，多國在聯合國大會期間發言關注台海，美國官員也指對台政策沒有改變，國會山莊也有挺台聲浪；台灣應有意義參與聯合國、台美應在AI科技上持續合作。

駐芝加哥辦事處長類延峰25日接受伊利諾州及愛荷華州地區最大公廣電台WVIK Quad Cities專訪，說明川習會後台灣的立場、台美關係進展與經貿連結、兩岸關係、AI等尖端科技合作及反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，呼籲各界支持台灣有意義參與聯合國等議題。

駐芝處新聞稿指出，類延峰在專訪表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬全體人民，中共政權無權代表，台灣未來只能由台灣人民以民主方式共同決定。總統賴清德已多次重申台灣是維持台海與區域和平、穩定現狀負責任的一方，這是中華民國一貫堅定的立場，也是2300萬人最大共識。

他表示，中國才是真正破壞區域和平穩定的一方，持續在東海、南海、台海及台灣周邊進行各種灰色地帶襲擾與軍事威脅，多國視為區域最大風險威脅，中方操作各種機會企圖影響各國與台灣正常交流合作，持續受各界關注防備。

類延峰表示，5月川習會後，國務卿盧比歐（MarcoRubio）表示美國對台政策沒有改變，9月川習會前夕，多國在聯合國大會期間持續重申台海和平穩定的重要，美國、日本、韓國3國外交部長的聯合聲明，及澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等8國外交部長與高階代表聯合聲明，都展現台海和平穩定與反對片面改變現狀是國際社會共識。

美國國會跨黨派參眾議員60多人也發聲挺台。台灣將持續與美國及其他理念相近夥伴合作，攜手維護台海和平穩定與區域自由、開放與繁榮。

此外，我國反對中方扭曲、濫用聯大2758號決議，貶損台灣主權地位，2025年4月美國也首次在聯合國安全理事會公開批評中國濫用決議。

他強調，台灣作為有能力的民主國家，及全球衛生、科技、災害應變與供應鏈等有重大貢獻的夥伴，卻被排除在聯合國體系外，缺乏發聲與貢獻機會。讓台灣有意義參與聯合國，台灣能貢獻自身專業，同時強化國際合作。

至於美中AI競逐，類延峰指出，中共長期戰略目標始終沒有改變，希望共產主義勝過資本主義。無論中方措辭為何，明顯是美國的競爭對手，中國兼併台灣的企圖也是為達成長期戰略目標。中國也是美國AI領域的主要競爭對手，想接管一切事物。美國目前仍領先，發展AI也會探討是否符合人道及管制，中共對此避而不談，美台應持續合作。