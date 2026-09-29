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美學者分析川習會結論：川普不會為大豆與波音交換台灣

中央社／ 華盛頓28日專電
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平（左）25日在華府國家檔案館。法新社
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平（左）25日在華府國家檔案館。法新社

美中在川習會後各自公布結論，美國學者華特斯指出，雙方公布的結論明顯有些差距，美方希望在期中選舉減輕通膨。至於有關台灣的討論，他認為白宮瞭解台灣可能是美國最重要的夥伴，不會為輸出更多大豆與波音客機作為交換。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在白宮會晤後，雙方各自公布事實清單與成果共識，華府的內容多於北京，包括要求改善關鍵物資（稀土）供應，進口美國煤炭等。

全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute，GTI）非常駐資深研究員暨哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員華特斯（Riley Walters）接受中央社記者訪問表示，雙方公布的事實清單明顯有些差距，希望兩位元首在未來兩次會晤能解決問題。這次川習會結論是上次峰會的實質延續，但兩造清單的差異顯示，可能需要更多會前溝通及瞭解彼此的目標。

他分析，經貿一直是美國政府及川普本人的最優先事務，美中同意各自300億美元的關稅減讓，這不僅是川普聚焦貿易的努力，同時在美國期中選舉前減輕部分國內通膨，但效果如何是另一個問題。從政治目的來看，可顯示雙方有溝通及美中貿易委員會在運作，美中在某些層次上有進展。

至於有關台灣的討論，華特斯表示，相信白宮瞭解現在台灣可能是美國最重要的夥伴，不會冒著損害台灣與影響美台經貿關係的風險，影響取得台灣製造的半導體與人工智慧伺服器的管道，這些都支持著美國經濟，完全不會為了向北京輸出更多大豆與波音客機，作為交換。

他說，（美中）有關台灣的閉門對話可能很多未公開，美國官員已經說明，美國總統瞭解美國對台政策，沒有任何改變。

川普政府僅同意，暫緩對中開徵高關稅協議11月到期後，延長2個月，美中談判團隊11月及12月將在亞太經合會與20國集團（G20）再度碰面。

華特斯認為，雙方停止關稅戰但僅延長2個月，這是非常短期的安排，川普與習近平政府官員可能在壓力下達成這結論。有可能是川普的個人意願，他只想見到人舉行會談，但官僚體系沒有溝通，也可能是他意在推動實質對話的一種方式。

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