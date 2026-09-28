陸委會：川習會台海議題 習近平未突破

白宮川習會結束，陸委會副主委沈有忠昨表示，北京試圖進一步把台灣問題框進美中「建設性戰略穩定」，但從峰會結果，大陸國家主席習近平想在台海議題取得突破，「沒有很順利達到」。國民黨昨天表示，賴政府面對外交警訊，仍忙著雙標硬拗，從兩岸對話、台美關係，到中華民國歷史，請民進黨停止雙重標準。

沈有忠昨出席「習近平訪美後的美中台新局」座談會前受訪指出，美駐中大使龐德偉提到，美對台政策沒有改變，並表明台灣問題與伊朗問題應分開處理，他認為「這句話有弦外之音」；陸委會研判，習近平「大概有想要把伊朗的問題拿來跟台灣的問題做一些交換」，但川普並沒接受。

至於美方是否已向台灣說明川習會內容，外交部次長陳明祺指，目前溝通還在進行中，外交部會持續透過管道了解雙方具體談話內容。

國民黨指出，台灣難道只能把自己鎖在對抗與敵意之中？賴清德不要再迴避朝野對話。立院黨團書記長許宇甄呼籲，賴總統應盡速說明政府掌握的情勢、對美溝通與台海風險評估。