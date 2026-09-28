川普與習近平在白宮舉行峰會 陸委會：習想談台灣…未如願

美國總統川普與大陸國家主席習近平在白宮舉行峰會後，陸委會副主委沈有忠昨（27）日在一場座談會上表示，北京這次試圖進一步把台灣問題框進美中「建設性戰略穩定」，但從峰會結果來看，習近平想在台海議題取得突破「沒有很順利達到」。

中華亞太菁英交流協會27日舉行「習近平訪美後的美中台新局」座談會，沈有忠、外交部次長陳明祺出席，並邀請多位兩岸專家學者共同與談。

陳明祺表示，中方一直希望推進「反對台獨」等主張，但從川習會後美中雙方公布的事實清單及相關文件來看，這些訴求並未直接得到美國認可，「川普總統這次也完全沒有提到這樣的一個事情」。川普本人還是維持「戰略模糊」，沒有明白點出立場，但從整體脈絡可以了解，「美國對台的政策一直不變」。台美透過各種管道保持溝通，美方也一再向我方確認這一點。

沈有忠指出，美國駐陸大使龐德偉（David Perdue）特別提到，美國對台政策沒有改變，並表明台灣問題與伊朗問題應分開處理。沈有忠說，「這句話有弦外之音」，陸委會研判，習近平在會談中「大概有想要把伊朗的問題拿來跟台灣的問題做一些交換」，但川普並沒有接受。