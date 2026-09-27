川習會成果美中對台問題有落差 許宇甄籲賴總統向國人說明台海局勢

川習會落幕，美中分別公布川習會事實清單及成果共識。國民黨立法院黨團書記長許宇甄指出，川普與習近平在華府會晤後，白宮公布的成果清單未提台灣，中方卻明確要求美國「反對台獨」；美中對台灣議題的公開表述存在落差，政府必須釐清美方立場及其政策意涵，不能僅憑外交辭令判斷台海安全。

許宇甄指出，川普曾公開表示，不希望發生一場距離美國九千五百英里的戰爭，對是否協防台灣則保留立場。這反映美國在安全承諾上維持戰略模糊，也使台灣有必要審慎評估美國利益、對中談判與對台政策之間的關係；更值得關注的是，川習預計11月深圳APEC峰會再次會面，俄國普丁也已提出三國領袖可在峰會期間舉行三方會談。儘管目前尚未確認會談成局，但中東、烏克蘭與台海議題可能相互牽動，台灣不能毫無準備。

許宇甄認為，政府必須回答5個問題：美中關係究竟發生什麼變化？為何川習此時密集會晤？雙方希望改變誰的行為，又有多少能力實現目標？下一階段可能出現哪些外交與安全安排？台灣不同因應選項的成本、風險及連鎖效應為何？賴政府必須回答讓國人知道。

許宇甄呼籲賴清德總統，儘速向國人發表談話，說明政府掌握的情勢、對美溝通成果與台海風險評估，並邀集朝野領袖召開國是會議，行政院也應向國會提出專案報告，針對美中談判、對台軍售、能源封鎖及供應鏈衝擊，提出具體應變方案。

許宇甄強調，國家安全不能只寄望大國善意，更不能將外交沉默當成戰略定力。面對如此重大的國際局勢，賴總統迄今仍未向國人完整說明政府的判斷與準備，未盡國家領導人應有的政治責任。台灣需要的是充分資訊、跨黨派對話與可執行的風險管理，而不是讓兩千三百萬人的未來籠罩戰略不確定性之中。