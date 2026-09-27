川習會落幕…外交部：與我方事前預期一致 美國對台政策未改變

川習會落幕，白宮、北京會後各自發布事實清單與成果共識，均未提及台灣議題。外交部今天表示，美中對話本無討論台灣的必要，美國國務卿魯比歐等美國資深官員已多次重申美對台政策沒有改變。

川習二會後，美國總統川普表示，他和中國大陸國家主席習近平的會談觸及台灣，但雙方並未花很多時間談台灣。

外交部表示，我們注意到川普總統受訪的相關談話，此次川習會雙方聚焦美中經貿討論，也與我方事前掌握資訊及各方預期一致。美中對話本無討論台灣的必要，魯比歐等美國資深官員多次重申美對台政策沒有改變，台灣關係法及六項保證，長期以來都是美國對台政策的重要基礎，台海和平與穩定符合區域及全球共同利益。

外交部說，中國大陸在東海、南海、台海及台灣周邊，進行各種灰色地帶襲擾與軍事威脅，已被各方視為破壞區域和平穩定的一方。我國政府將持續與美方及其他理念相近夥伴密切合作，共同維護台海和平穩定與區域的自由，開放及繁榮。