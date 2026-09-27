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不存在「美中共管台灣」 陳明祺：陸連伊朗議題配合度都不高

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
外交部次長陳明祺（右）會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影
外交部次長陳明祺（右）會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

美國總統川普與大陸國家主席習近平24日在白宮舉行峰會。外交部次長陳明祺今（27）日表示，所謂「美中共台灣」還是中國的意圖，實際上並沒有這樣的作為。他並指，中國連在美國高度關切的伊朗議題上配合度都沒有那麼高，很難想像他們能夠在台灣海峽區域裡面達到什麼樣的一個共識。

中華亞太菁英交流協會27日上午在台大校友會館舉行「習近平訪美後的美中台新局」座談會，由協會理事長王智盛主持，陳明祺、陸委會副主委沈有忠出席並致詞，另邀集多位兩岸及國際關係學者共同與談。

陳明祺會前接受媒體聯訪表示，川普會後雖稱與習近平沒有談太多台灣問題，但習近平了解他的立場，這個說法必須放在「一法（台灣關係法）、三公報、六保證」的脈絡下理解。他說，川普的說法比較模糊，「我也沒辦法幫他發言」，但包括美國駐北京大使龐德偉、國務卿盧比歐及其他美國政府官員，都曾就相關政策作出說明。

陳明祺提到，川普本人還是維持「戰略模糊」，沒有明白點出立場，但從整體脈絡可以了解，「美國對台的政策一直不變」。台美透過各種管道保持溝通，美方也一再向我方確認這一點。

他表示，中國一直希望推進「反對台獨」等主張，但從川習會後美中雙方公布的事實清單及相關文件來看，這些訴求並未直接得到美國認可，「川普總統這次也完全沒有提到這樣的一個事情」。

至於美方是否已向台灣說明川習會具體內容，陳明祺指，目前溝通還在進行中，外交部會持續透過各種管道了解雙方具體談話內容。他強調，「台美雙方溝通的所有管道都非常暢通」，相關訊息及雙方需要注意的事項，都會透過各個管道、各個層次隨時保持良好互動。

被問及外交部長林佳龍先前提出「台美共管中國」，川習二會後是否反而可能出現「美中共管台灣」，陳明祺回應，林佳龍所稱「台美共管中國」，是指台美在理念上相近，都希望維持台海和平穩定；中國則是在台海及區域內持續採取各種挑釁行動，因此台灣與美國及區域其他國家的共同利益，都在於維持台海和平穩定及區域繁榮發展。

陳明祺以伊朗問題為例稱，中國「連在美國最關心的核心利益、伊朗問題上面，配合度都沒有那麼高」，因此很難想像美中能在台海問題上達成什麼共識。

對於川習會後台海軍事風險是否降低，陳明祺則表示，中國以各種手法達成「併吞台灣」政治目的的總體目標並沒有改變，可能隨各種因素有所微調，但台灣不會因此有任何放鬆，包括固守海空域、持續投資國防及推動國防改革的決心與政策都不會改變。

關於對台軍售進度，陳明祺說，美方非常了解台灣面對的台海情勢，以及中國雖然經濟下滑，卻持續投入更多資源建立軍事能力，也完全了解台灣在國防上的需要，以及投入國防的決心與政策。至於具體軍售，陳明祺說，美方會衡量各方面考量，目前也在盤點相關政策，這部分屬於美方政策，外交部不多作評論。

中華亞太菁英交流協會27日舉行「習近平訪美後的美中台新局」座談會，外交部次長陳明祺出席並發表致詞。記者張鈺琪／攝影
中華亞太菁英交流協會27日舉行「習近平訪美後的美中台新局」座談會，外交部次長陳明祺出席並發表致詞。記者張鈺琪／攝影

川習會 中共 美中 台灣 習近平 外交部 川普

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