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台灣議題未成川習會焦點 國安人士：美方對台安全承諾不變

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
今年第二次川習會24日在白宮橢圓形辦公室舉行。(美聯社)
今年第二次川習會24日在白宮橢圓形辦公室舉行。(美聯社)

川習會落幕，白宮、北京會後各自發布事實清單與成果共識，均未提及台灣議題國安人士分析，中方原擬透過重提美中三公報壓迫美方減少對台軍售，但在美方布局與冷處理下，台海議題未成為這場峰會的交易焦點。美方透過國務院、多國聲明等堅持戰略底線，宣示一個中國政策與對台安全承諾不變等。

熟悉國際事務國安人士表示，這場今年第二次的川習會儀式隆重，但進展牛步。無論會後各自聲明取得了數點共識，但實質在關稅降減、高科技（AI）出口管制、過剩產能傾銷，以及對美大宗採購（如波音訂單）等核心議題上，原地踏步。

國安人士說，美中關係表面上雙方坐下來談，建立某種避免立即衝突危險的護欄，實際上卻嗅得出制度和價值的戰略圍剿。

國安人士指出，在經貿議題上，華府精明地將外交禮遇與戰略利益切割，關稅與AI管制一字未鬆，證明美方對中國去風險作為國家安全戰略本身，絕非幾場華麗國宴便能扭轉。

國安人士表示，台海議題並未成為這場峰會的交易焦點。這一定程度再次驗證台美關係的基石，是建立於美方的核心國家利益，民主價值同盟，以及台灣在高科技供應鏈，無可替代的結構地位，而非美中外交場合的可拋棄選項。

國安人士說，如果沒有其他意外，今年美中高層將是近年來最經常互動的一年，美中之間一種高頻率溝通，但高強度競爭的新常態，應該會是接下來的發展趨勢。

國安人士指出，對台灣來說，面對美中對抗的長期化，和地緣政治的更加複雜，保持戰略定力，將是台灣接下來的重中之重，而非在部分親北京者擾動下，搖擺在威權與民主陣營間，最終失去國際信任和戰略高地。

國安人士說，持續強化矽盾與關鍵供應鏈的不可替代，持續鞏固台灣在AI、高階半導體與先進製造業的全球關鍵地位。正如美方與國際社會所認識，台灣的戰略價值，來自於如果沒有台灣，全球經濟將無法運作，台灣應加速科技研發與產業升級，將經濟實力轉化為最堅固的安全護城河。

國安人士表示，持續推動國防自主與非對稱戰力建設，展現自我防衛的堅定決心，讓任何意圖改變台海現狀的威權體制，付出不可承受的代價。在兩岸關係上，維持不挑釁，不冒進，不屈服的穩健立場，展現台灣作為負責任區域和平參與者的積極角色。

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