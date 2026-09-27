川習會後 外交部次長：美對台政策保持不變

川習會日前落幕，外界關注川習會後美國對台政策變化，外交部次長陳明祺今天表示，無論是美方官員正式發言，或是台美雙方私下管道，都確認美國對台政策保持不變。

陳明祺今天出席中華亞太菁英交流協會在台北舉辦的「習近平訪美後的美中台新局」座談會，並與陸委會副主委沈有忠與多位專家學者一同與會。

外界關注川習會後美國對台政策變化，陳明祺在會前接受媒體聯訪時表示，雖然美國總統川普本人維持戰略模糊，但美國國務院的中文發言人及美國駐中大使龐德偉（David Perdue）在川習會後都提及，美國對台政策保持不變。「我們從各種管道，也都得到美方我們的朋友一再跟我們確認，美國對台政策保持不變」。

有記者提問川習會後，是否會有「美中共管台灣」的疑慮，陳明祺表示，「我想這個還是中國的意圖，但是事實上並沒有這樣的一個實際的作為」。他重申，無論從正式發言或是美台雙方私下互動，都可以確認美國對台政策保持不變，「所以並沒有所謂的美中共管台灣的這樣子」。

他補充，「美中在美國最關心的核心利益，比如伊朗問題上面，配合度都沒有那麼高，很難想像他們能夠在台灣海峽區域達成什麼樣的共識」。

他說，雖然中國一直想推進所謂「反對台獨」等論述，但從雙方會後發布的事實清單或相關文件，可見相關論述並沒有得到美國認可，川普也沒有提到此事。

至於對台軍售部分，陳明祺指出，「美方非常的瞭解我們的國防需要，他們也完全的瞭解我們投資在國防上的一個決心與政策」，但正如美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在川習會前表述，不管是對哪一個國家的軍售，都需要衡量與考慮。而外交部對此正不斷與美方溝通。

陳明祺在座談會致詞時還談到川習會討論二戰歷史，並稱中美是「盟友」一事。他說，美方談論二戰歷史的用意是表達美國一直在協助中國，「但是中國最擅長的就是扭曲歷史，然後大吃歷史的自助餐」，延伸到共同抵抗法西斯主義侵略擴張。

他說，美方並沒有這樣的意思，且接下來就談到「它一直維繫整個印太區域的開放和自由」。而中國可能繼續大作文章，例如說「美國也同意在二次大戰的時候合作，抵抗日本軍國主義」等說法，需要特別注意。

陳明祺說，整體而言，這次川習會看不出非常具體的結果，美方有高度期待，包括在稀土與整個貿易的障礙上，但中方並沒有做出清楚讓步。而在台灣議題方面，美方還是保持不變。

此外，陳明祺還指出，中共馬上要舉行20屆五中全會，明年又要舉行21大，因此習近平非常重視「尊重」，要擺出G2的樣貌，「從我們事先得到的訊息掌握，這一切就是鋪紅毯、親自接機等等，這是習近平在這個時候最關切，也是他最需要的」。