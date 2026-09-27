快訊

車上驚見死屍…中秋連假公車停新店站3天 司機發現6旬男陳屍車內

亞運羽球／周天成男單8強止步 5組台將僅混雙晉4強

亞運棒球／林昱珉率隊奪銅自評90分 未拚完封想給王政浩完美ending

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會後 外交部次長：美對台政策保持不變

中央社／ 台北27日電
川習會。路透
川習會。路透

川習會日前落幕，外界關注川習會後美國對台政策變化，外交部次長陳明祺今天表示，無論是美方官員正式發言，或是台美雙方私下管道，都確認美國對台政策保持不變。

陳明祺今天出席中華亞太菁英交流協會在台北舉辦的「習近平訪美後的美中台新局」座談會，並與陸委會副主委沈有忠與多位專家學者一同與會。

外界關注川習會後美國對台政策變化，陳明祺在會前接受媒體聯訪時表示，雖然美國總統川普本人維持戰略模糊，但美國國務院的中文發言人及美國駐中大使龐德偉（David Perdue）在川習會後都提及，美國對台政策保持不變。「我們從各種管道，也都得到美方我們的朋友一再跟我們確認，美國對台政策保持不變」。

有記者提問川習會後，是否會有「美中共管台灣」的疑慮，陳明祺表示，「我想這個還是中國的意圖，但是事實上並沒有這樣的一個實際的作為」。他重申，無論從正式發言或是美台雙方私下互動，都可以確認美國對台政策保持不變，「所以並沒有所謂的美中共管台灣的這樣子」。

他補充，「美中在美國最關心的核心利益，比如伊朗問題上面，配合度都沒有那麼高，很難想像他們能夠在台灣海峽區域達成什麼樣的共識」。

他說，雖然中國一直想推進所謂「反對台獨」等論述，但從雙方會後發布的事實清單或相關文件，可見相關論述並沒有得到美國認可，川普也沒有提到此事。

至於對台軍售部分，陳明祺指出，「美方非常的瞭解我們的國防需要，他們也完全的瞭解我們投資在國防上的一個決心與政策」，但正如美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在川習會前表述，不管是對哪一個國家的軍售，都需要衡量與考慮。而外交部對此正不斷與美方溝通。

陳明祺在座談會致詞時還談到川習會討論二戰歷史，並稱中美是「盟友」一事。他說，美方談論二戰歷史的用意是表達美國一直在協助中國，「但是中國最擅長的就是扭曲歷史，然後大吃歷史的自助餐」，延伸到共同抵抗法西斯主義侵略擴張。

他說，美方並沒有這樣的意思，且接下來就談到「它一直維繫整個印太區域的開放和自由」。而中國可能繼續大作文章，例如說「美國也同意在二次大戰的時候合作，抵抗日本軍國主義」等說法，需要特別注意。

陳明祺說，整體而言，這次川習會看不出非常具體的結果，美方有高度期待，包括在稀土與整個貿易的障礙上，但中方並沒有做出清楚讓步。而在台灣議題方面，美方還是保持不變。

此外，陳明祺還指出，中共馬上要舉行20屆五中全會，明年又要舉行21大，因此習近平非常重視「尊重」，要擺出G2的樣貌，「從我們事先得到的訊息掌握，這一切就是鋪紅毯、親自接機等等，這是習近平在這個時候最關切，也是他最需要的」。

川習會 外交部 國務院 習近平 對台 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會後 陸委會副主委：美中台情勢維持三個不變

外交部：川習會聚焦美中經貿 與事前掌握一致

川習會後重申 美國務院中文發言人：反對任何一方單方面改變現狀

川習會成果清單未提台灣 分析：先聚焦有合作空間議題

相關新聞

不存在「美中共管台灣」 陳明祺：陸連伊朗議題配合度都不高

美國總統川普與大陸國家主席習近平24日在白宮舉行峰會。外交部次長陳明祺今（27）日表示，所謂「美中共管台灣」還是中國的意圖，實際上並沒有這樣的作為。他並指，中國連在美國高度關切的伊朗議題上配合度都沒有那麼高，很難想像他們能夠在台灣海峽區域裡面達到什麼樣的一個共識。

台灣議題未成川習會焦點 國安人士：美方對台安全承諾不變

川習會落幕，白宮、北京會後各自發布事實清單與成果共識，均未提及台灣議題。國安人士分析，中方原擬透過重提美中三公報壓迫美方減少對台軍售，但在美方布局與冷處理下，台海議題未成為這場峰會的交易焦點。美方透過國務院、多國聲明等堅持戰略底線，宣示一個中國政策與對台安全承諾不變等。

川普稱習近平理解他立場 李彥秀：美中對台仍有戰略分歧

路透社報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談，曾談到台灣問題，習近平理解川普立場。國民黨立委李彥秀表示，這顯示美中在台灣議題存在戰略分歧，但為營造後續川習會良好氣氛，川普可能在軍售及台灣議題上更顧及北京立場，台灣未來爭取防禦武器及國際空間恐更加辛苦。

沒等到的電話與遲來的F-16 川習正壓縮賴政府迴旋空間

三天的川習二會結束，各界普遍認定此次川習的實質進展有限，賴政府或許可「欣慰」此次川習談到的台灣部分不多，但令人憂慮的則是美中台的框架正逐漸變成「川習兩人」主導，在川普剩下的任期中，他與大陸國家主席習近平勢必進一步擴大G2的影響力。

觀察站／鬥而不破…美中怎麼做？ 台灣沒樂觀本錢

川習華府峰會落幕，美方洋洋灑灑列出三大項十五點的成果清單，中方也宣稱達成八點成果，雙雙默契未提台灣。華府追求維持穩定，北京則要爭奪與美平起平坐的全球話語權，雙方繼續「鬥而不破」，台灣議題未來如何發展，從川習五月北京峰會的基調出發，要看美中怎麼做，而非怎麼說。

國安人士看川習會：台灣應保持戰略定力

為期三天的川習華府峰會，國安團隊全程關注。國安人士指出，中方原擬重提美中三聯合公報壓迫美方減少對台軍售，但在美方冷處理下，台海議題未成為交易焦點；但今年是美中高層近年來最經常互動的一年，未來會是「高頻率溝通、但高強度競爭」，面對美中對抗的長期化和地緣政治的更加複雜化，保持戰略定力將是台灣接下來的重中之重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。