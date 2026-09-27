外交部：川習會聚焦美中經貿 與事前掌握一致

川習會落幕，美國總統川普表示，他和中國國家主席習近平的會談觸及台灣，但雙方並未花很多時間談台灣。外交部今天表示，此次川習會聚焦美中經貿討論，也與台灣方事前掌握資訊一致；美中對話本無討論台灣的必要，美方也已多次重申對台政策不變。

習近平日前訪美，24日和川普（Donald Trump）在白宮舉行雙邊會談。白宮、北京會後各自發布事實清單與成果共識，均未提及台灣議題。川普26日早上在白宮接受媒體聯訪時，證實川習會觸及台灣，他說，「我們沒有花很多時間談論台灣，他非常了解我的感受」。

外交部今天回覆中央社提問表示，外交部注意到川普受訪的相關談話，此次川習會雙方聚焦美中經貿討論，也與台灣方事前掌握資訊及各方預期一致。

外交部表示，實際上，美中對話本無討論台灣的必要，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等美國資深官員也已多次重申美對台政策沒有改變，「台灣關係法」及「六項保證」長期以來都是美國對台政策的重要基礎，台海和平與穩定符合區域及全球共同利益。

外交部強調，中國在東海、南海、台海及台灣周邊進行各種灰色地帶襲擾與軍事威脅，已被各方視為破壞區域和平穩定的一方。台灣政府將持續與美方及其他理念相近夥伴密切合作，共同維護台海和平穩定與區域的自由、開放及繁榮。