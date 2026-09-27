快訊

亞運棒球／林昱珉8局10K無失分差點飆無安打 中華隊勝中國獲隊史第4銅

日本11月退稅新制上路 專家點名4大系統：逛百貨、Outlet都會遇到

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部：川習會聚焦美中經貿 與事前掌握一致

中央社／ 台北27日電

川習會落幕，美國總統川普表示，他和中國國家主席習近平的會談觸及台灣，但雙方並未花很多時間談台灣。外交部今天表示，此次川習會聚焦美中經貿討論，也與台灣方事前掌握資訊一致；美中對話本無討論台灣的必要，美方也已多次重申對台政策不變。

習近平日前訪美，24日和川普（Donald Trump）在白宮舉行雙邊會談。白宮、北京會後各自發布事實清單與成果共識，均未提及台灣議題。川普26日早上在白宮接受媒體聯訪時，證實川習會觸及台灣，他說，「我們沒有花很多時間談論台灣，他非常了解我的感受」。

外交部今天回覆中央社提問表示，外交部注意到川普受訪的相關談話，此次川習會雙方聚焦美中經貿討論，也與台灣方事前掌握資訊及各方預期一致。

外交部表示，實際上，美中對話本無討論台灣的必要，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等美國資深官員也已多次重申美對台政策沒有改變，「台灣關係法」及「六項保證」長期以來都是美國對台政策的重要基礎，台海和平與穩定符合區域及全球共同利益。

外交部強調，中國在東海、南海、台海及台灣周邊進行各種灰色地帶襲擾與軍事威脅，已被各方視為破壞區域和平穩定的一方。台灣政府將持續與美方及其他理念相近夥伴密切合作，共同維護台海和平穩定與區域的自由、開放及繁榮。

川習 川習會 外交部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會後 陸委會副主委：美中台情勢維持三個不變

川習會成果清單未提台灣 分析：先聚焦有合作空間議題

吳志中：台海和平是國際利益 相信美會完成對台軍售案

川習會成果清單美中未提台灣 台學者：非最迫切議題

相關新聞

川普稱習近平理解他立場 李彥秀：美中對台仍有戰略分歧

路透社報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談，曾談到台灣問題，習近平理解川普立場。國民黨立委李彥秀表示，這顯示美中在台灣議題存在戰略分歧，但為營造後續川習會良好氣氛，川普可能在軍售及台灣議題上更顧及北京立場，台灣未來爭取防禦武器及國際空間恐更加辛苦。

沒等到的電話與遲來的F-16 川習正壓縮賴政府迴旋空間

三天的川習二會結束，各界普遍認定此次川習的實質進展有限，賴政府或許可「欣慰」此次川習談到的台灣部分不多，但令人憂慮的則是美中台的框架正逐漸變成「川習兩人」主導，在川普剩下的任期中，他與大陸國家主席習近平勢必進一步擴大G2的影響力。

觀察站／鬥而不破…美中怎麼做？ 台灣沒樂觀本錢

川習華府峰會落幕，美方洋洋灑灑列出三大項十五點的成果清單，中方也宣稱達成八點成果，雙雙默契未提台灣。華府追求維持穩定，北京則要爭奪與美平起平坐的全球話語權，雙方繼續「鬥而不破」，台灣議題未來如何發展，從川習五月北京峰會的基調出發，要看美中怎麼做，而非怎麼說。

國安人士看川習會：台灣應保持戰略定力

為期三天的川習華府峰會，國安團隊全程關注。國安人士指出，中方原擬重提美中三聯合公報壓迫美方減少對台軍售，但在美方冷處理下，台海議題未成為交易焦點；但今年是美中高層近年來最經常互動的一年，未來會是「高頻率溝通、但高強度競爭」，面對美中對抗的長期化和地緣政治的更加複雜化，保持戰略定力將是台灣接下來的重中之重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。