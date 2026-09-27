川普稱習近平理解他立場 李彥秀：美中對台仍有戰略分歧

路透社報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談，曾談到台灣問題，習近平理解川普立場。國民黨立委李彥秀表示，這顯示美中在台灣議題存在戰略分歧，但為營造後續川習會良好氣氛，川普可能在軍售及台灣議題上更顧及北京立場，台灣未來爭取防禦武器及國際空間恐更加辛苦。

李彥秀說，習近平過去多次強調台灣問題是中國核心利益中的核心，同時也是美中關係第一條不可逾越的紅線。川普與習近平會談確實觸及台灣議題，應該不外乎是中國大陸希望美方在一中原則下，對於反對台獨、軍購問題具體承諾；美國長期堅持一中政策，對台灣採取的外交認知與戰略模糊政策。

李彥秀指出，川普雖不斷強調與習近平建立偉大的友誼，但也深知台灣在地緣政治以及晶片科技地位的重要，不可能大幅調整1970年代至今的一中原則，對台灣問題採取戰略模糊，更有利川普爭取與中國大陸的談判籌碼。

李彥秀說，川普稱習近平理解他的立場，代表美中在台灣議題存在戰略上的分歧，但為了營造川習三會、四會良好的氣氛，川普可能在軍售以及對台灣議題，更顧及中國大陸的感受，這也要看川普能換得什麼實質的利益。對台灣而言，在經貿以及國防越來越依靠美國，賴政府走親美遠中單向政策，當美中走向建設性戰略穩定關係，台灣在爭取防禦性器以及國際空間上，會較以往更為辛苦。