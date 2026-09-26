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川習會成果清單美中未提台灣 台學者：非最迫切議題

中央社／ 台北26日電
川習二會後，白宮、北京各自發布事實清單與成果共識，均未提及台灣議題。法新社
川習二會後，白宮、北京各自發布事實清單與成果共識，均未提及台灣議題。法新社

川習二會後，白宮、北京各自發布事實清單與成果共識，均未提及台灣議題。學者表示，台灣議題是美中關係最核心議題，不過不是目前最迫切、最需要面對的議題。

中國國家主席習近平在華府會晤美國總統川普（Donald Trump），這是雙方今年第二度會晤。白宮、北京相繼在台灣時間26日各自對外發布事實清單、「中美達成8點成果共識」，內容均未提及台灣議題。

淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳對中央社表示，相信習對於台灣議題一定有所陳述，否則官媒新華社不可能將習沒說過的話塞到習的嘴巴裡。這次川習會的主要核心在於達成一些議題的階段性進展，不過絕對不是台灣議題。

他強調，從5月北京川習會到這次華府川習二會，美台互動沒有北京必須高度關切的重大改變或重大議題，習提台灣議題是一貫立場的重申。美中關係最重要、最核心的議題是台灣議題；不過台灣議題不是目前最迫切、最需要面對處理的。

張五岳提到，川習二會前，中國外交部長王毅與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通電話，中國官媒未釋出雙方提及台灣議題的訊息，從這邊可看出，美中未將台灣議題視作該次會談重點，外界有些過度解讀台灣對於美中的「交易性」。

成功大學政治學系教授王宏仁對中央社表示，美中對外發布訊息均未提台灣，推估主要在於雙方在這議題上未有共識；再者，台灣議題在這次川習會晤非重點議題，習在會談上提及台灣，也有大內宣效果。

王宏仁認為應該認真看待美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）在川習會晤後接受美媒訪問的內容。他說，這場訪問不該視作一般的訪問，龐德偉在川習二會後重申美國對台政策，代表的是上層授意對外釋放的訊息。

川習會 川習 習近平 美中關係 兩岸關係 張五岳

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