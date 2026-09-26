專家：若美推進對台軍售 可彰顯川普未受習近平影響

川習會落幕，是否影響美國對台軍售受關注。前美國國防部官員胡振東今天說，美國總統川普若在幾天內核准台灣軍售，將是向中國國家主席習近平展示實力，表明未受到干擾；國策院副院長郭育仁則認為，外界關注的140億美元軍售案是由美國國會預先批准，非行政權主導，對台軍售應不受影響，推測會採延期分包方式進行。

中國國家主席習近平日前赴美國進行國是訪問，獲得美國總統川普給予的高規格禮遇，引起關注。

國策研究院文教基金會今天舉辦「二次川習會與美中博弈」座談會，第2場次由國策院副院長郭育仁主持，邀請亞太和平研究基金會執行長董立文、國立台灣師範大學東亞學系教授范世平、國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、前美國國防部官員胡振東、匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南等人解析川習會後影響。

外界關注川普提供高規格禮遇，部分美國共和黨籍聯邦參議員就曾質疑，以21響禮炮、紅毯及B-1轟炸機飛越上空迎接習近平，有點「太過頭了」。郭育仁則認為，川普的接待儀式看似高規格，卻安排曾用於斬首伊朗領袖的轟炸機低空飛過，明顯是刻意傳達威嚇意圖，意味「有必要的話這些是你（中國）沒有，而我（美國）可以使用的工具」。

他說，相信以習近平的政治經驗，當然知道川普的威嚇意味；蘇紫雲也提到，撇除規格，川普請習近平看美國憲法與獨立宣言，且在白宮晚宴演奏「月亮代表我的心」，以及「悲慘世界」中人民起義的歌曲，在在顯示有弦外之音。

蘇紫雲解析，川普的面子策略，是先禮再看要不要兵，且白宮晚宴主桌除美中元首與夫人外，皆為美國科技界大咖包含黃仁勳、馬斯克等人，由餐桌指標來看，川普目標顯然是經濟貿易，不過美中貿易戰僅延長休兵2個月，足以反映對彼此的不信任度仍高。

至於美國對台政策與軍售態度是否會轉變，蘇紫雲表示，從美國駐中國大使龐德偉說法可以看出，美國對台灣議題立場並未改變，推測美國在台灣議題上應該是戰略穩定，但會採取不同戰術。美國駐中國大使龐德偉接受美媒訪問時提及，儘管中國一直試圖加以改變，不過「我們沒有改變措辭，沒有改變我們的立場」。

胡振東分析，習近平可能會試圖讓川普覺得對台軍售是美國的談判籌碼，也因此幾乎可用軍售來衡量習近平對川普的影響力，川普若在未來幾天內核准台灣軍售，這是向習近平展示實力，但川普若將台灣軍售延遲，習近平可能會視為成功干擾美國對台軍售，而且一旦成功，習近平將延續這類作為。因此胡振東認為，川普需要採取行動，例如推進對台軍售計畫以表明並未受到習近平影響。

事實上，美國4位共和黨籍聯邦參議員在川習會前夕呼籲川普政府，應解凍遭擱置的對台灣逾150億美元國家安全援助，包含國會撥款給台灣的3億美元外國軍事融資、戰爭部的10億美元款項，以及一筆總額140億美元的對台軍售案。

郭育仁認為，美國對台軍售態度應該沒有改變，尤其140億美元軍售案是美國國會預先批准，並非由行政權主導，推測會採延期分包方式進行；譚耀南也分析，這筆140億美元的軍售案應該會分拆為好幾批次，並在今年底開始陸續批准。