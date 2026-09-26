快訊

國3服務區離奇命案…老婦命喪帳篷遺體已腐爛 相驗死因出爐

亞運棒球／力拚金牌戰門票！台日大戰今登場 中華隊先發打線出爐

大秀美腿…蘇慧倫超短熱褲現身大巨蛋 凍齡美貌全場看呆

聽新聞
0:00 / 0:00

專家：若美推進對台軍售 可彰顯川普未受習近平影響

中央社／ 台北26日電

川習會落幕，是否影響美國對台軍售受關注。前美國國防部官員胡振東今天說，美國總統川普若在幾天內核准台灣軍售，將是向中國國家主席習近平展示實力，表明未受到干擾；國策院副院長郭育仁則認為，外界關注的140億美元軍售案是由美國國會預先批准，非行政權主導，對台軍售應不受影響，推測會採延期分包方式進行。

中國國家主席習近平日前赴美國進行國是訪問，獲得美國總統川普給予的高規格禮遇，引起關注。

國策研究院文教基金會今天舉辦「二次川習會與美中博弈」座談會，第2場次由國策院副院長郭育仁主持，邀請亞太和平研究基金會執行長董立文、國立台灣師範大學東亞學系教授范世平、國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、前美國國防部官員胡振東、匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南等人解析川習會後影響。

外界關注川普提供高規格禮遇，部分美國共和黨籍聯邦參議員就曾質疑，以21響禮炮、紅毯及B-1轟炸機飛越上空迎接習近平，有點「太過頭了」。郭育仁則認為，川普的接待儀式看似高規格，卻安排曾用於斬首伊朗領袖的轟炸機低空飛過，明顯是刻意傳達威嚇意圖，意味「有必要的話這些是你（中國）沒有，而我（美國）可以使用的工具」。

他說，相信以習近平的政治經驗，當然知道川普的威嚇意味；蘇紫雲也提到，撇除規格，川普請習近平看美國憲法與獨立宣言，且在白宮晚宴演奏「月亮代表我的心」，以及「悲慘世界」中人民起義的歌曲，在在顯示有弦外之音。

蘇紫雲解析，川普的面子策略，是先禮再看要不要兵，且白宮晚宴主桌除美中元首與夫人外，皆為美國科技界大咖包含黃仁勳、馬斯克等人，由餐桌指標來看，川普目標顯然是經濟貿易，不過美中貿易戰僅延長休兵2個月，足以反映對彼此的不信任度仍高。

至於美國對台政策與軍售態度是否會轉變，蘇紫雲表示，從美國駐中國大使龐德偉說法可以看出，美國對台灣議題立場並未改變，推測美國在台灣議題上應該是戰略穩定，但會採取不同戰術。美國駐中國大使龐德偉接受美媒訪問時提及，儘管中國一直試圖加以改變，不過「我們沒有改變措辭，沒有改變我們的立場」。

胡振東分析，習近平可能會試圖讓川普覺得對台軍售是美國的談判籌碼，也因此幾乎可用軍售來衡量習近平對川普的影響力，川普若在未來幾天內核准台灣軍售，這是向習近平展示實力，但川普若將台灣軍售延遲，習近平可能會視為成功干擾美國對台軍售，而且一旦成功，習近平將延續這類作為。因此胡振東認為，川普需要採取行動，例如推進對台軍售計畫以表明並未受到習近平影響。

事實上，美國4位共和黨籍聯邦參議員在川習會前夕呼籲川普政府，應解凍遭擱置的對台灣逾150億美元國家安全援助，包含國會撥款給台灣的3億美元外國軍事融資、戰爭部的10億美元款項，以及一筆總額140億美元的對台軍售案。

郭育仁認為，美國對台軍售態度應該沒有改變，尤其140億美元軍售案是美國國會預先批准，並非由行政權主導，推測會採延期分包方式進行；譚耀南也分析，這筆140億美元的軍售案應該會分拆為好幾批次，並在今年底開始陸續批准。

習近平 川普 軍售 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美學者分析川習會：北京意在掌握話語權 美年底可能同意對台軍售

川習會後 對台政策留懸念 學者：軍售案仍有變數

整理包／川習會排場大、成果少：休兵兩月 美未回應台灣議題

吳志中：台海和平是國際利益 相信美會完成對台軍售案

相關新聞

美方公布川習會成果未提台灣 李大中：重點是川普本人說法

川習會結束，美方公布成果隻字未提台灣。淡江大學戰略所所長李大中指出，北京峰會時的狀況就是如此，重點是川普本人接下來的對外說法。李大中認為，美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，台灣仍然必須務實判斷，審慎以對。

學者：川習二會像美中互動中繼 11月回陸主場台灣議題恐浮上檯面

今年的川習二會落幕，白宮於美東時間25日晚間發表峰會成果，政大國關中心研究員嚴震生分析，有這些成果可能是中方刻意做球給美國，並認為此次峰會的性質偏向未來會面的中繼站，預料雙方11月再次見面，到時回到中國主場，台灣議題更有可能浮上檯面。

川習會牽動台海局勢 蕭美琴：國際支持維持現狀、反對武力改變

針對國際上近日針對川習會的火熱話題，曾擔任我駐美代表的副總統蕭美琴今天上午在為民進黨彰化縣長參選人陳素月助選時表示，最近包含美國、日本、南韓的外長及其他國家，都發表了一些聯合聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為。

陸委會駁習近平二戰說 陳以信批：民進黨史觀錯亂 打臉賴清德

陸委會反駁大陸國家主席習近平「中美二戰並肩作戰」說法，強調當年與美國並肩作戰的是中華民國。國民黨文傳會主委陳以信今表示，陸委會這次雖然講對歷史，但也狠狠打臉賴清德總統。去年對日抗戰勝利80周年，賴清德身為中華民國總統，竟然避談「抗戰勝利」，只談「二戰終戰」，刻意與1949年以前的中華民國史做切割。

川普提中美二戰合作 李桐豪：賴總統若看不清美中互動 台灣前途殆矣

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在白宮會面，雙方皆提及中美二戰合作的歷史，前立委李桐豪今指出，中華民國的歷史法統被取代，若賴清德總統與民進黨政府還看不清當前美中互動情勢，台灣前途殆矣。

曝川習會「接待橋段」習近平訪團如坐針氈 王定宇：川普高級黑色幽默

川習會落幕，美中高層互動仍持續。民進黨立委王定宇表示，國際媒體此次評價是「排場很大，成果有限」，他認為，大陸國家主席習近平在台灣議題未獲美方回應，美國總統川普在接待習近平訪團安排上，讓訪團整場「如坐針氈」，「這真是川普才幹的出來的高級黑色幽默！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。