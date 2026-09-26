川習會牽動台海局勢 蕭美琴：國際支持維持現狀、反對武力改變

針對國際上近日針對川習會的火熱話題，曾擔任我駐美代表的副總統蕭美琴今天上午在為民進黨彰化縣長參選人陳素月助選時表示，最近包含美國、日本、南韓的外長及其他國家，都發表了一些聯合聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為。

蕭美琴說，這幾天大家新聞上有看到川習會，那其實是美中之間有許多激烈競爭的領域。他們外交、軍事、科技、 AI等領域，都有非常激烈的競爭。中美兩大國在川習會的過程中，特別提到戰略穩定的關係，台灣長期與美國之間，也有非常長期共同而且重大的利益，包含台海地區的和平穩定、對現狀保護、經濟的繁榮。

蕭美琴表示，所以，近年來，台灣跟世界各國包括美國都越來越關心台灣，大家都在看台灣，在看台灣非常珍惜的民主和自由是否能夠守護，看台灣很了不起所有台灣人共同努力出來的經濟成果，在全球扮演關鍵的供應鏈的角色，同時也是全球科技發展不可或缺的一部分。

蕭美琴說，我們也看到越來越多國家，包含美國、日本、南韓的外長，以及其他國家，最近都發表了一些聯合的聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為，那這樣的主張、這樣的立場，有越來越多國家來關心、來支持。

她表示，我們有很多工作是要自己做，不能只靠外國來關心跟支持台灣。包含我們自己要守護我們最珍惜的民主。自由不是從天而降，我們的經濟成果更不是從天而降，是大家共同努力，而且用很多政策，包含我們的基礎建設、包含精準的針對產業的各種的輔導，我們大家共同努力的成果，更需要來珍惜。

蕭美琴並提到賴清德總統因應的施政重點，一方面要守護台灣的民主、國家安全；二方面要來拚經濟。那拚經濟，總統特別強調要「均衡台灣」，就是台灣的發展、經濟的成長，不能只是在大城市、在首都、在竹科。我們希望均衡全台灣各縣市都有均衡發展的機會。

她說，均衡台灣除了地理均衡之外，還有百工百業的均衡，不只是科技界要好，從商圈、服務業及其他產業也要能夠一起好，不只是跨國大企業要好，中小微型企業都要好，也希望能夠跟地方政府一起合作，提供一個最友善投資的環境，讓大家都可以來拚經濟。

針對國際上近日針對川、習會的火熱話題，曾擔任我駐美代表的副總統蕭美琴表示，最近包含美國、日本、南韓外長都發表了聯合聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為。記者劉明岩／攝影