快訊

換屋族注意！買這類房就算符合自住也不能申請退稅

MLB／「超級媽媽」看球背嬰還抱著食物！老公被罵豬隊友…當事人暖心揭真相

萬芳現身亞運！接連見證陳冠伶、郭婞淳奪銅　親曬合照直呼：手掌拍到痛

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會牽動台海局勢 蕭美琴：國際支持維持現狀、反對武力改變

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
針對國際上近日針對川、習會的火熱話題，曾擔任我駐美代表的副總統蕭美琴表示，最近包含美國、日本、南韓外長都發表了聯合聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為。記者劉明岩／攝影
針對國際上近日針對川、習會的火熱話題，曾擔任我駐美代表的副總統蕭美琴表示，最近包含美國、日本、南韓外長都發表了聯合聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為。記者劉明岩／攝影

針對國際上近日針對川習會的火熱話題，曾擔任我駐美代表的副總統蕭美琴今天上午在為民進黨彰化縣長參選人陳素月助選時表示，最近包含美國、日本、南韓的外長及其他國家，都發表了一些聯合聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為。

蕭美琴說，這幾天大家新聞上有看到川習會，那其實是美中之間有許多激烈競爭的領域。他們外交、軍事、科技、 AI等領域，都有非常激烈的競爭。中美兩大國在川習會的過程中，特別提到戰略穩定的關係，台灣長期與美國之間，也有非常長期共同而且重大的利益，包含台海地區的和平穩定、對現狀保護、經濟的繁榮。

蕭美琴表示，所以，近年來，台灣跟世界各國包括美國都越來越關心台灣，大家都在看台灣，在看台灣非常珍惜的民主和自由是否能夠守護，看台灣很了不起所有台灣人共同努力出來的經濟成果，在全球扮演關鍵的供應鏈的角色，同時也是全球科技發展不可或缺的一部分。

蕭美琴說，我們也看到越來越多國家，包含美國、日本、南韓的外長，以及其他國家，最近都發表了一些聯合的聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為，那這樣的主張、這樣的立場，有越來越多國家來關心、來支持。

她表示，我們有很多工作是要自己做，不能只靠外國來關心跟支持台灣。包含我們自己要守護我們最珍惜的民主。自由不是從天而降，我們的經濟成果更不是從天而降，是大家共同努力，而且用很多政策，包含我們的基礎建設、包含精準的針對產業的各種的輔導，我們大家共同努力的成果，更需要來珍惜。

蕭美琴並提到賴清德總統因應的施政重點，一方面要守護台灣的民主、國家安全；二方面要來拚經濟。那拚經濟，總統特別強調要「均衡台灣」，就是台灣的發展、經濟的成長，不能只是在大城市、在首都、在竹科。我們希望均衡全台灣各縣市都有均衡發展的機會。

她說，均衡台灣除了地理均衡之外，還有百工百業的均衡，不只是科技界要好，從商圈、服務業及其他產業也要能夠一起好，不只是跨國大企業要好，中小微型企業都要好，也希望能夠跟地方政府一起合作，提供一個最友善投資的環境，讓大家都可以來拚經濟。

針對國際上近日針對川、習會的火熱話題，曾擔任我駐美代表的副總統蕭美琴表示，最近包含美國、日本、南韓外長都發表了聯合聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為。記者劉明岩／攝影
針對國際上近日針對川、習會的火熱話題，曾擔任我駐美代表的副總統蕭美琴表示，最近包含美國、日本、南韓外長都發表了聯合聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為。記者劉明岩／攝影

針對國際上近日針對川、習會的火熱話題，曾擔任我駐美代表的副總統蕭美琴表示，最近包含美國、日本、南韓外長都發表了聯合聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為。記者劉明岩／攝影
針對國際上近日針對川、習會的火熱話題，曾擔任我駐美代表的副總統蕭美琴表示，最近包含美國、日本、南韓外長都發表了聯合聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為。記者劉明岩／攝影

川習會 蕭美琴 台海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

指川習會「跳外交探戈」 王定宇：美日韓已透過外長會談定調台海

習近平籲美國堅持反對台獨 外交部政次吳志中：台灣沒有台獨問題

影／外交部政次吳志中：不眠不休監控川習會 美台國家利益一致

吳志中：台海和平是國際利益 相信美會完成對台軍售案

相關新聞

美方公布川習會成果未提台灣 李大中：重點是川普本人說法

川習會結束，美方公布成果隻字未提台灣。淡江大學戰略所所長李大中指出，北京峰會時的狀況就是如此，重點是川普本人接下來的對外說法。李大中認為，美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，台灣仍然必須務實判斷，審慎以對。

學者：川習二會像美中互動中繼 11月回陸主場台灣議題恐浮上檯面

今年的川習二會落幕，白宮於美東時間25日晚間發表峰會成果，政大國關中心研究員嚴震生分析，有這些成果可能是中方刻意做球給美國，並認為此次峰會的性質偏向未來會面的中繼站，預料雙方11月再次見面，到時回到中國主場，台灣議題更有可能浮上檯面。

川習會牽動台海局勢 蕭美琴：國際支持維持現狀、反對武力改變

針對國際上近日針對川習會的火熱話題，曾擔任我駐美代表的副總統蕭美琴今天上午在為民進黨彰化縣長參選人陳素月助選時表示，最近包含美國、日本、南韓的外長及其他國家，都發表了一些聯合聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為。

陸委會駁習近平二戰說 陳以信批：民進黨史觀錯亂 打臉賴清德

陸委會反駁大陸國家主席習近平「中美二戰並肩作戰」說法，強調當年與美國並肩作戰的是中華民國。國民黨文傳會主委陳以信今表示，陸委會這次雖然講對歷史，但也狠狠打臉賴清德總統。去年對日抗戰勝利80周年，賴清德身為中華民國總統，竟然避談「抗戰勝利」，只談「二戰終戰」，刻意與1949年以前的中華民國史做切割。

川普提中美二戰合作 李桐豪：賴總統若看不清美中互動 台灣前途殆矣

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在白宮會面，雙方皆提及中美二戰合作的歷史，前立委李桐豪今指出，中華民國的歷史法統被取代，若賴清德總統與民進黨政府還看不清當前美中互動情勢，台灣前途殆矣。

曝川習會「接待橋段」習近平訪團如坐針氈 王定宇：川普高級黑色幽默

川習會落幕，美中高層互動仍持續。民進黨立委王定宇表示，國際媒體此次評價是「排場很大，成果有限」，他認為，大陸國家主席習近平在台灣議題未獲美方回應，美國總統川普在接待習近平訪團安排上，讓訪團整場「如坐針氈」，「這真是川普才幹的出來的高級黑色幽默！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。