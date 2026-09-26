美方公布川習會成果未提台灣 李大中：重點是川普本人說法

川習會結束，美方公布成果隻字未提台灣。淡江大學戰略所所長李大中指出，北京峰會時的狀況就是如此，重點是川普本人接下來的對外說法。李大中認為，美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，台灣仍然必須務實判斷，審慎以對。

李大中分析，美方公布的事實清單或新聞背景說明，著墨經貿議題非常合理，因為川普2.0以來，美中談判就是以經貿科技議題掛帥，事實清單的內容，也很類似今年五月北京川習會後以及去年10月釜山峰會後的狀況，通常還要對照北京方面的新聞通稿與商務部的公開訊息，會有比較完整的全貌。

他認為，以白宮釋放的訊息，雙方對於對方進口商品提供300億美金的關稅減免，是比較明確的成果，接下來，北京方面可能會有更多的宣布。

至於台灣議題沒有出現在美方官方公布的訊息當中，其實並不令人意外，北京峰會時的狀況就是如此，尤其雙方會後的公開訊息，都會只強調自己所想要強調的，挑自己想講的，所以白宮事實清單沒提，不代表川習此次會晤沒有涉及台灣議題，因為習近平一定有所著墨，而且會重申北京的一貫立場與關切，但在會談中，川普的表態與回應方式仍不得而知。

李大中估計，幾種可能情況，例如川普有可能是只聽不說，或是可能依照幕僚事前的準備文字，照本宣科式地重申美方政策，第三則是有可能隨性依照自己的理解來發言。

重點是，川普接下來，有無可能面對媒體，公開自己陳述他對台灣議題的理解，以及透露他到底與習近平此次對與台灣議題究竟談了什麼，這不無可能，如同上一次在空軍一號上，以及面對福斯專訪時侃侃而談的狀況。川普自己口說的這種方式，會比起官方白宮事實陳述，更能理解川普的思考脈絡與對台灣議題的根本認知。

例如川普五月時的發言，讓部分美國媒體與觀察者判斷，川普某種程度接受了北京對於台灣議題的敘事，包括歷史。

對於接下來的發展，包括對台軍售是否可能延遲到明年宣布，以及川習兩人接下來可能在APEC、G20高峰會等場合再見面等。李大中認為，台灣必須沉穩，不要誤以為只要白宮事實清單沒提到台灣，就代表輕舟已過萬重山，台灣的風險已過。

他強調，正巧相反的情況是，目前美中的互動，進入至少短期內的穩定期，雖然美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，且直接的互動比過去頻密，台灣仍然必須務實判斷，且審慎以對。