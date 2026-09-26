快訊

換屋族注意！買這類房就算符合自住也不能申請退稅

MLB／「超級媽媽」看球背嬰還抱著食物！老公被罵豬隊友…當事人暖心揭真相

萬芳現身亞運！接連見證陳冠伶、郭婞淳奪銅　親曬合照直呼：手掌拍到痛

聽新聞
0:00 / 0:00

美方公布川習會成果未提台灣 李大中：重點是川普本人說法

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
川習會結束，美方公布成果隻字未提台灣，淡江大學戰略所所長李大中指出，重點是川普本人接下來的對外說法。李大中認為，美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，台灣仍然必須務實判斷，審慎以對。聯合報系資料照
川習會結束，美方公布成果隻字未提台灣，淡江大學戰略所所長李大中指出，重點是川普本人接下來的對外說法。李大中認為，美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，台灣仍然必須務實判斷，審慎以對。聯合報系資料照

川習會結束，美方公布成果隻字未提台灣。淡江大學戰略所所長李大中指出，北京峰會時的狀況就是如此，重點是川普本人接下來的對外說法。李大中認為，美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，台灣仍然必須務實判斷，審慎以對。

李大中分析，美方公布的事實清單或新聞背景說明，著墨經貿議題非常合理，因為川普2.0以來，美中談判就是以經貿科技議題掛帥，事實清單的內容，也很類似今年五月北京川習會後以及去年10月釜山峰會後的狀況，通常還要對照北京方面的新聞通稿與商務部的公開訊息，會有比較完整的全貌。

他認為，以白宮釋放的訊息，雙方對於對方進口商品提供300億美金的關稅減免，是比較明確的成果，接下來，北京方面可能會有更多的宣布。

至於台灣議題沒有出現在美方官方公布的訊息當中，其實並不令人意外，北京峰會時的狀況就是如此，尤其雙方會後的公開訊息，都會只強調自己所想要強調的，挑自己想講的，所以白宮事實清單沒提，不代表川習此次會晤沒有涉及台灣議題，因為習近平一定有所著墨，而且會重申北京的一貫立場與關切，但在會談中，川普的表態與回應方式仍不得而知。

李大中估計，幾種可能情況，例如川普有可能是只聽不說，或是可能依照幕僚事前的準備文字，照本宣科式地重申美方政策，第三則是有可能隨性依照自己的理解來發言。

重點是，川普接下來，有無可能面對媒體，公開自己陳述他對台灣議題的理解，以及透露他到底與習近平此次對與台灣議題究竟談了什麼，這不無可能，如同上一次在空軍一號上，以及面對福斯專訪時侃侃而談的狀況。川普自己口說的這種方式，會比起官方白宮事實陳述，更能理解川普的思考脈絡與對台灣議題的根本認知。

例如川普五月時的發言，讓部分美國媒體與觀察者判斷，川普某種程度接受了北京對於台灣議題的敘事，包括歷史。

對於接下來的發展，包括對台軍售是否可能延遲到明年宣布，以及川習兩人接下來可能在APEC、G20高峰會等場合再見面等。李大中認為，台灣必須沉穩，不要誤以為只要白宮事實清單沒提到台灣，就代表輕舟已過萬重山，台灣的風險已過。

他強調，正巧相反的情況是，目前美中的互動，進入至少短期內的穩定期，雖然美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，且直接的互動比過去頻密，台灣仍然必須務實判斷，且審慎以對。

川習 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會川普沒提台灣 台大教授：台灣不能因此以為狀況解除

學者：川習二會像美中互動中繼 11月回陸主場台灣議題恐浮上檯面

川習白宮會 習近平促美堅持反對台獨

整理包／川習會排場大、成果少：休兵兩月 美未回應台灣議題

相關新聞

美方公布川習會成果未提台灣 李大中：重點是川普本人說法

川習會結束，美方公布成果隻字未提台灣。淡江大學戰略所所長李大中指出，北京峰會時的狀況就是如此，重點是川普本人接下來的對外說法。李大中認為，美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，台灣仍然必須務實判斷，審慎以對。

學者：川習二會像美中互動中繼 11月回陸主場台灣議題恐浮上檯面

今年的川習二會落幕，白宮於美東時間25日晚間發表峰會成果，政大國關中心研究員嚴震生分析，有這些成果可能是中方刻意做球給美國，並認為此次峰會的性質偏向未來會面的中繼站，預料雙方11月再次見面，到時回到中國主場，台灣議題更有可能浮上檯面。

川習會牽動台海局勢 蕭美琴：國際支持維持現狀、反對武力改變

針對國際上近日針對川習會的火熱話題，曾擔任我駐美代表的副總統蕭美琴今天上午在為民進黨彰化縣長參選人陳素月助選時表示，最近包含美國、日本、南韓的外長及其他國家，都發表了一些聯合聲明，就是重視台灣海峽的和平穩定，同時支持維護現狀，反對用武力或是脅迫改變現狀的行為。

陸委會駁習近平二戰說 陳以信批：民進黨史觀錯亂 打臉賴清德

陸委會反駁大陸國家主席習近平「中美二戰並肩作戰」說法，強調當年與美國並肩作戰的是中華民國。國民黨文傳會主委陳以信今表示，陸委會這次雖然講對歷史，但也狠狠打臉賴清德總統。去年對日抗戰勝利80周年，賴清德身為中華民國總統，竟然避談「抗戰勝利」，只談「二戰終戰」，刻意與1949年以前的中華民國史做切割。

川普提中美二戰合作 李桐豪：賴總統若看不清美中互動 台灣前途殆矣

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在白宮會面，雙方皆提及中美二戰合作的歷史，前立委李桐豪今指出，中華民國的歷史法統被取代，若賴清德總統與民進黨政府還看不清當前美中互動情勢，台灣前途殆矣。

曝川習會「接待橋段」習近平訪團如坐針氈 王定宇：川普高級黑色幽默

川習會落幕，美中高層互動仍持續。民進黨立委王定宇表示，國際媒體此次評價是「排場很大，成果有限」，他認為，大陸國家主席習近平在台灣議題未獲美方回應，美國總統川普在接待習近平訪團安排上，讓訪團整場「如坐針氈」，「這真是川普才幹的出來的高級黑色幽默！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。