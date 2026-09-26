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學者：川習二會像美中互動中繼 11月回陸主場台灣議題恐浮上檯面

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國總統川普(右二)25日在國家檔案局與中國國家主席習近平(左二)握手。美聯社
美國總統川普(右二)25日在國家檔案局與中國國家主席習近平(左二)握手。美聯社

今年的川習二會落幕，白宮於美東時間25日晚間發表峰會成果，政大國關中心研究員嚴震生分析，有這些成果可能是中方刻意做球給美國，並認為此次峰會的性質偏向未來會面的中繼站，預料雙方11月再次見面，到時回到中國主場，台灣議題更有可能浮上檯面。

中國大陸國家主席習近平夫婦25日結束訪美行程，白宮於同日深夜發布「推進與中國建立公平且對等關係」事實清單，公布川習會多項成果，包括毒品合作、關稅待遇、煤炭採購、稀土供應鏈，以及美中成立「超級智慧」對話，不過內容並未提到台灣議題。

嚴震生表示，此次川習會，伊朗的議題被放大很多，反倒是在台灣議題上，雙方維持「一個對話，各自表述」的態度，台灣議題亦不會出現在白宮的聲明上，但白宮也不會否認中方說了什麼，美方官員則會持續說明美國對台立場不變。

針對白宮發布的事實清單上，美中同意部分產品的雙向關稅優待，也指出，中國同意採購美國的煤炭等，嚴震生認為，這可能是中方做球給川普，給他需要的東西，尤其部分堅定支持共和黨的紅州出現動搖，年底的期中選情目前看起來對川普不利。

至於中方得到什麼？嚴震生表示，美中確立了雙方領袖今年還要再見面兩次，一次是中國於11月在深圳舉行亞太經濟合作組織（APEC）的峰會，另外一次則是美國12月在邁阿密主持的20國集團（G20）峰會；嚴震生說，11月的峰會到時回到中國主場，就可能會提出更多要求。

對於剛結束的川習會，嚴震生認為，性質更像中繼站，提供美中繼續互動下去的動能，不過嚴震生也認為，美中領袖確定今年還要再見面兩次，美國的對台軍售恐是遙遙無期，至少要等到這兩次會面以後才會比較明朗。

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